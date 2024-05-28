Что будет с курсом биткоина, финансовый аналитик из США прогнозирует падение доллара, обесценивание облигаций и рост курса биткоина

Обесценивание доллара и подъем BTC — предупреждение известного финансового гуру
Американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки прогнозирует крах рынка облигаций и обесценивание доллара. По мнению бизнесмена, сейчас следует покупать реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин.
Об этом Роберт Кийосаки написал в своем Twitter (X) в воскресенье, 26 мая.
Финансовый гуру рассказал о самой большой лжи в мире
Роберт Кийосаки считает, что специалисты по финансовому планированию нагло лгут доверчивым инвесторам, когда говорят: "Облигации безопасны". Мол, вкладывайте в них деньги. Очень скоро миллионы инвесторов могут понести колоссальные убытки. Это произойдет, когда обесценятся облигации ААА, и упадет рынок коммерческой недвижимости, поскольку он не сможет производить выплаты по кредитам.
"Лучше всего покупать более безопасные реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин, прежде чем их цены взлетят вверх", — убежден Кийосаки.
Бизнесмен уверен, что доллар и другие фиатные, то есть не обеспеченные золотом или другими драгметаллами, валюты обесценятся, и глобальные рынки ожидает стремительное падение из-за непродуманной политики власти и растущего госдолга США. Ранее Роберт Кийосаки предупредил о возможном обвале курса доллара, если экономический блок БРИКС запустит криптовалюту, обеспеченную золотом.
Напомним, аналитики прогнозируют, что уже в июне текущего года стоимость биткоина может возрасти до 95 тысяч долларов за монету.
Ранее мы писали о молодом криптовалютном инвесторе из Ирака Дадване Юсуфе, который покорил самую высокую гору в мире Эверест и развернул там флаг с логотипом первой криптовалюты Bitcoin.
Читайте Новини.LIVE!