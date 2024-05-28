Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Обесценивание доллара и подъем BTC — предупреждение известного финансового гуру arrow

Обесценивание доллара и подъем BTC — предупреждение известного финансового гуру

28 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Что будет с курсом биткоина, финансовый аналитик из США прогнозирует падение доллара, обесценивание облигаций и рост курса биткоина
Смартфон с надписью "купить биткоин". Фото иллюстративное: InstaBitATM
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки прогнозирует крах рынка облигаций и обесценивание доллара. По мнению бизнесмена, сейчас следует покупать реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин.

Об этом Роберт Кийосаки написал в своем Twitter (X) в воскресенье, 26 мая.

Читайте также:

Финансовый гуру рассказал о самой большой лжи в мире

Роберт Кийосаки считает, что специалисты по финансовому планированию нагло лгут доверчивым инвесторам, когда говорят: "Облигации безопасны". Мол, вкладывайте в них деньги. Очень скоро миллионы инвесторов могут понести колоссальные убытки. Это произойдет, когда обесценятся облигации ААА, и упадет рынок коммерческой недвижимости, поскольку он не сможет производить выплаты по кредитам.

"Лучше всего покупать более безопасные реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин, прежде чем их цены взлетят вверх", — убежден Кийосаки.

Всемирно известный инвестор призывает покупать биткоины
Скриншот Twitter/Robert Kiyosaki

Бизнесмен уверен, что доллар и другие фиатные, то есть не обеспеченные золотом или другими драгметаллами, валюты обесценятся, и глобальные рынки ожидает стремительное падение из-за непродуманной политики власти и растущего госдолга США. Ранее Роберт Кийосаки предупредил о возможном обвале курса доллара, если экономический блок БРИКС запустит криптовалюту, обеспеченную золотом.

Напомним, аналитики прогнозируют, что уже в июне текущего года стоимость биткоина может возрасти до 95 тысяч долларов за монету.

Ранее мы писали о молодом криптовалютном инвесторе из Ирака Дадване Юсуфе, который покорил самую высокую гору в мире Эверест и развернул там флаг с логотипом первой криптовалюты Bitcoin.

США
инвестиции
криптовалюта
курс доллара
драгоценные металлы
ценные бумаги
биткоин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе