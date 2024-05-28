Что будет с курсом биткоина, финансовый аналитик из США прогнозирует падение доллара, обесценивание облигаций и рост курса биткоина

Смартфон с надписью "купить биткоин". Фото иллюстративное: InstaBitATM

Американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки прогнозирует крах рынка облигаций и обесценивание доллара. По мнению бизнесмена, сейчас следует покупать реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин.

Об этом Роберт Кийосаки написал в своем Twitter (X) в воскресенье, 26 мая.

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Роберт Кийосаки считает, что специалисты по финансовому планированию нагло лгут доверчивым инвесторам, когда говорят: "Облигации безопасны". Мол, вкладывайте в них деньги. Очень скоро миллионы инвесторов могут понести колоссальные убытки. Это произойдет, когда обесценятся облигации ААА, и упадет рынок коммерческой недвижимости, поскольку он не сможет производить выплаты по кредитам.

"Лучше всего покупать более безопасные реальные активы, такие как золото, серебро и биткоин, прежде чем их цены взлетят вверх", — убежден Кийосаки.

Скриншот Twitter/Robert Kiyosaki

Бизнесмен уверен, что доллар и другие фиатные, то есть не обеспеченные золотом или другими драгметаллами, валюты обесценятся, и глобальные рынки ожидает стремительное падение из-за непродуманной политики власти и растущего госдолга США. Ранее Роберт Кийосаки предупредил о возможном обвале курса доллара, если экономический блок БРИКС запустит криптовалюту, обеспеченную золотом.

Напомним, аналитики прогнозируют, что уже в июне текущего года стоимость биткоина может возрасти до 95 тысяч долларов за монету.

Ранее мы писали о молодом криптовалютном инвесторе из Ирака Дадване Юсуфе, который покорил самую высокую гору в мире Эверест и развернул там флаг с логотипом первой криптовалюты Bitcoin.