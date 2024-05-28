Що буде з курсом біткоїна, фінансовий аналітик зі США прогнозує падіння долара, знецінення облігацій та зростання курсу біткоїна

Смартфон з написом "купити біткоїн". Фото ілюстративне: InstaBitATM

Американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі прогнозує крах ринку облігацій та знецінення долара. На думку бізнесмена, зараз слід купувати реальні активи, такі як золото, срібло та біткоїн.

Про це Роберт Кійосакі написав у своєму Twitter (X) у неділю, 26 травня.

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Роберт Кійосакі вважає, що фахівці з фінансового планування нахабно брешуть довірливим інвесторам, коли кажуть: "Облігації безпечні". Мовляв, вкладайте в них гроші. Дуже скоро мільйони інвесторів можуть зазнати колосальних збитків. Це станеться, коли знеціняться облігації ААА, і впаде ринок комерційної нерухомості, оскільки він не може здійснювати виплати за кредитами.

"Найкраще купувати безпечніші реальні активи, такі як золото, срібло і біткоїн, перш ніж їхні ціни злетять вгору", — переконаний Кійосакі.

Скриншот Twitter/Robert Kiyosaki

Бізнесмен переконаний, що долар та інші фіатні, тобто не забезпечені золотом чи іншими дорогоцінними металами, валюти знеціняться, і глобальні ринки очікує стрімке падіння через непродуману політику влади та зростаючий державний борг США. Раніше Роберт Кійосакі попередив про можливий обвал курсу долара, якщо економічний блок БРІКС запустить криптовалюту, забезпечену золотом.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що вже в червні поточного року вартість біткоїна може зрости до 95 тисяч доларів.

Раніше ми писали про молодого криптовалютного інвестора з Іраку Дадвана Юсуфа, який підкорив найвищу гору у світі Еверест і розгорнув там прапор з логотипом першої криптовалюти Bitcoin.