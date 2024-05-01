Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Скидки на оплату услуг ЖКХ — кто будет платить меньше с 1 мая arrow

Скидки на оплату услуг ЖКХ — кто будет платить меньше с 1 мая

1 мая 2024 07:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидия на оплату коммунальных услуг — кто получит с 1 мая
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 мая 2024 года часть украинцев получит компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о предоставлении права на субсидию на неотапливаемый сезон.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Особенности назначения субсидии с 1 мая

Как сообщили в ведомстве, большинству из тех, кто до этого получал субсидию, ее переназначат автоматически. На основе имеющейся информации пересчитают размер компенсации в автоматическом порядке. Это произойдет в случае, если у потребителей не изменились следующие данные:

  • об имущественном положении;
  • о составе домохозяйства.

"Если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе имеющихся данных пересчитает размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право", — рассказали в Минсоцполитики.

Некоторым гражданам для назначения субсидии с 1 мая необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд, подав заявление и декларацию о доходах. А именно:

  • если заявители/члены домохозяйств арендуют жилье, за которое платят коммуналку;
  • если в составе домохозяйства есть переселенцы;
  • в случае меньшего количества фактически проживающих зарегистрированных граждан, чем зарегистрированных;
  • если необходима субсидия для покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также повторно обратиться в Пенсионный фонд необходимо гражданам, имеющим право на выплату, однако которым на холодный сезон субсидию назначили в размере 0,00 грн.

"Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона", — добавили в ведомстве.

Право на получение субсидии имеют семьи или отдельные лица, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

Как оформить субсидию онлайн

В частности, оформить жилищную субсидию можно быстро онлайн. Для этого необходимо подать заявление на назначение субсидии и декларацию о доходах и расходах.

Подать заявку можно на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Далее в разделе "Коммуникации по ПФУ" следует выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".

После этого нужно заполнить необходимые поля онлайн-формы и загрузить заранее отсканированные документы:

  • паспорт заявителя;
  • идентификационный номер;
  • номер банковского счета для перечисления денежных средств.

 

субсидия онлайн
Источник: ПФУ

На 2024 год правительство выделило на 12 млрд гривен больше средств на субсидии, чем год назад — 49,9 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, НКРЭКУ запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уточнила, как правильно осуществлять контроль начисления, задолженности и переплаты в коммунальных счетах за природный газ. Для этого важно знать несколько нюансов.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
Минсоцполитики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри