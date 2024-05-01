Субсидия на оплату коммунальных услуг — кто получит с 1 мая

Скидки на оплату услуг ЖКХ — кто будет платить меньше с 1 мая
С 1 мая 2024 года часть украинцев получит компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о предоставлении права на субсидию на неотапливаемый сезон.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.
Особенности назначения субсидии с 1 мая
Как сообщили в ведомстве, большинству из тех, кто до этого получал субсидию, ее переназначат автоматически. На основе имеющейся информации пересчитают размер компенсации в автоматическом порядке. Это произойдет в случае, если у потребителей не изменились следующие данные:
- об имущественном положении;
- о составе домохозяйства.
"Если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе имеющихся данных пересчитает размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право", — рассказали в Минсоцполитики.
Некоторым гражданам для назначения субсидии с 1 мая необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд, подав заявление и декларацию о доходах. А именно:
- если заявители/члены домохозяйств арендуют жилье, за которое платят коммуналку;
- если в составе домохозяйства есть переселенцы;
- в случае меньшего количества фактически проживающих зарегистрированных граждан, чем зарегистрированных;
- если необходима субсидия для покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Также повторно обратиться в Пенсионный фонд необходимо гражданам, имеющим право на выплату, однако которым на холодный сезон субсидию назначили в размере 0,00 грн.
"Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона", — добавили в ведомстве.
Право на получение субсидии имеют семьи или отдельные лица, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.
Как оформить субсидию онлайн
В частности, оформить жилищную субсидию можно быстро онлайн. Для этого необходимо подать заявление на назначение субсидии и декларацию о доходах и расходах.
Подать заявку можно на портале е-услуг Пенсионного фонда.
Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Далее в разделе "Коммуникации по ПФУ" следует выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".
После этого нужно заполнить необходимые поля онлайн-формы и загрузить заранее отсканированные документы:
- паспорт заявителя;
- идентификационный номер;
- номер банковского счета для перечисления денежных средств.
На 2024 год правительство выделило на 12 млрд гривен больше средств на субсидии, чем год назад — 49,9 млрд гривен.
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