Субсидия на оплату коммунальных услуг — кто получит с 1 мая

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 мая 2024 года часть украинцев получит компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о предоставлении права на субсидию на неотапливаемый сезон.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Особенности назначения субсидии с 1 мая

Как сообщили в ведомстве, большинству из тех, кто до этого получал субсидию, ее переназначат автоматически. На основе имеющейся информации пересчитают размер компенсации в автоматическом порядке. Это произойдет в случае, если у потребителей не изменились следующие данные:

об имущественном положении;

о составе домохозяйства.

"Если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе имеющихся данных пересчитает размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право", — рассказали в Минсоцполитики.

Некоторым гражданам для назначения субсидии с 1 мая необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд, подав заявление и декларацию о доходах. А именно:

если заявители/члены домохозяйств арендуют жилье, за которое платят коммуналку;

если в составе домохозяйства есть переселенцы;

в случае меньшего количества фактически проживающих зарегистрированных граждан, чем зарегистрированных;

если необходима субсидия для покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также повторно обратиться в Пенсионный фонд необходимо гражданам, имеющим право на выплату, однако которым на холодный сезон субсидию назначили в размере 0,00 грн.

"Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона", — добавили в ведомстве.

Право на получение субсидии имеют семьи или отдельные лица, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

Как оформить субсидию онлайн

В частности, оформить жилищную субсидию можно быстро онлайн. Для этого необходимо подать заявление на назначение субсидии и декларацию о доходах и расходах.

Подать заявку можно на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Далее в разделе "Коммуникации по ПФУ" следует выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".

После этого нужно заполнить необходимые поля онлайн-формы и загрузить заранее отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

номер банковского счета для перечисления денежных средств.

Источник: ПФУ

На 2024 год правительство выделило на 12 млрд гривен больше средств на субсидии, чем год назад — 49,9 млрд гривен.

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