Льготы на услуги ЖКХ — что изменилось для УБД в 2024 году

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Льготы для УБД в 2024 году

В ПФУ отмечают, что в стране на законодательном уровне предусмотрено предоставление льгот по оплате счетов ЖКХ. Регулирует соответствующий вопрос закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Предоставляют льготы на коммунальные услуги лицам, уже имеющим статус участника боевых действий. Тем, кто в процессе оформления соответствующего статуса, не получится получить льготы. Предусматриваются следующие размеры льгот:

75% скидки на оплату за пользование жильем (квартплата);

75% скидки на оплату коммунальных услуг;

100% за пользование коммунуслугами для лиц с инвалидностью.

По законодательству, площадь жилья, на которую предусмотрена скидка, при расчетах оплаты за отопление равна 21 кв. м отапливаемой площади на каждого гражданина, постоянно проживающего в доме, и имеющего право на скидку, а также дополнительно в размере 10,5 кв. м на семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляют 75% скидку за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждого гражданина, имеющего право на скидку в оплате, и 21 кв. м на семью).

Также для УБД предусмотрено право на первоочередное обеспечение жилой площадью, если нуждаются в улучшении жилищных условий, первоочередной отвод участков земли для индивидуального строительства жилья. Имеют право на первоочередной ремонт домов и квартир.

Кроме того, лицам, имеющим ранения (получившие контузию или увечье в боях), должна предоставляться жилая площадь сроком на два года после постановки на квартирный учет.

Участникам боевых действий предоставляют кредиты на строительство, реконструкцию/капитальный ремонт домов и подворных зданий, дачных домов с их погашением за десять лет, начиная с пятого года после завершения строительства.

Предоставляется первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспорта и технического обслуживания, садоводческих обществ.

УБД предоставляют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередную установку на льготных условиях квартирных телефонов (20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ). Абонементная плата — 50% от размера тарифов.

Как УБД получить льготы

Для того чтобы получить соответствующие льготы человек должен иметь оформленный статус участника боевых действий. Если таковой уже есть, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Это можно сделать вне зависимости от места их регистрации. В ПФУ нужно написать заявления:

заявление о внесении лица в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление об установлении льгот для УБД.

Также необходимо добавить оригиналы и копии следующих документов:

паспорт;

идентификационный код;

удостоверение УБД.

Также в 2024 году подать заявление можно через приложение "Дія" (если есть "Дія.Підпис").

Оформить льготы на коммунальные услуги может не только участник боевых действий, но и близкие родственники.

Что еще стоит знать

Напомним, в стране до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Также для поставщиков тепла льготные тарифы на газ предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.