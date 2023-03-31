Скандал с закупками для армии – суд оштрафовал чиновника Минобороны

Чиновник подписал контракт с завышенными ценами

Бывшему руководителю департамента государственных закупок Министерства обороны, который подписал контракт с завышенными ценами на продукты для армии, выписали штраф. Такое решение принял суд за предоставление Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) недостоверной информации с нарушением сроков.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

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Подробности

"Это то самое должностное лицо, которое подписало от Минобороны контракт на поставку в армию "золотых яиц" по 17 гривен за штуку... 30 марта суд признал виновным Богдана Хмельницкого в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков", — говорится в сообщении Нацагенции.

Как отмечается, в конце прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции требовало аудиторский отчет по механизму закупок во время военного положения, который осуществлялся в возглавляемом Хмельницким департаменте Минобороны.

Запрос Нацагенция направила в рамках проверки работы по предотвращению коррупции, проводимой тогда в Минобороны.

Хмельницкий сказал НАПК, что такого отчета нет, поэтому предоставить не может.

"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", — пояснил представитель Нацагентства Андрей Вишневский.

Что предшествовало

Зимой 2023 года в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Напомним, ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новости.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.