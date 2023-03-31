Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow "Золотые яйца" для армии: суд оштрафовал чиновника Минобороны arrow

"Золотые яйца" для армии: суд оштрафовал чиновника Минобороны

31 марта 2023 15:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Скандал с закупками для армии – суд оштрафовал чиновника Минобороны
Чиновник подписал контракт с завышенными ценами
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Бывшему руководителю департамента государственных закупок Министерства обороны, который подписал контракт с завышенными ценами на продукты для армии, выписали штраф. Такое решение принял суд за предоставление Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) недостоверной информации с нарушением сроков.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

Читайте также:

Подробности

"Это то самое должностное лицо, которое подписало от Минобороны контракт на поставку в армию "золотых яиц" по 17 гривен за штуку... 30 марта суд признал виновным Богдана Хмельницкого в предоставлении НАПК недостоверной информации с нарушением сроков", — говорится в сообщении Нацагенции.

Как отмечается, в конце прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции требовало аудиторский отчет по механизму закупок во время военного положения, который осуществлялся в возглавляемом Хмельницким департаменте Минобороны.

Запрос Нацагенция направила в рамках проверки работы по предотвращению коррупции, проводимой тогда в Минобороны.

Хмельницкий сказал НАПК, что такого отчета нет, поэтому предоставить не может.

"Позже нам стало известно, что он под подпись ознакомился с этим отчетом задолго до того, как написал НАПК о том, что отчет отсутствует. В этом, собственно, и есть суть предоставления недостоверной информации", — пояснил представитель Нацагентства Андрей Вишневский.

Что предшествовало

Зимой 2023 года в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Напомним, ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новости.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB