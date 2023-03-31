Скандал із закупівлями для армії - суд оштрафував посадовця Міноборони

Посадовець підписав контракт із завищеними цінами

Колишньому керівникові департаменту державних закупівель Міністерства оборони України, який підписав контракт із завищеними цінами на продукти для армії, виписали штраф. Таке рішення ухвалив суд за надання Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) недостовірної інформації з порушенням термінів.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

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Деталі

"Це той самий посадовець, який підписав від Міноборони контракт на постачання до армії "золотих яєць" по 17 гривень за штуку... 30 березня суд визнав винним Богдана Хмельницького у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків", — йдеться у повідомленні Нацагенції.

Як зазначається, наприкінці минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції витребувало аудиторський звіт щодо механізму закупівель під час воєнного стану, який здійснювався в очолюваному Хмельницьким департаменті Міноборони.

Запит Нацагенція спрямувала в рамках перевірки роботи із запобігання корупції, яку проводила тоді в Міноборони.

Хмельницький сказав НАЗК, що такого звіту немає, тому надати не може.

"Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації", — пояснив представник Нацагенції Андрій Вишневський.

Що передувало

Взимку 2023 року в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Нагадаємо, раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокований, швидше за все, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.