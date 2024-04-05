Нацбанк оценил рост курса доллара и спроса на валюту в марте

Американская валюта. Фото: Unsplush

Национальный банк Украины (НБУ) оценил ситуацию на валютном рынке Украины в марте 2024 года. Регулятор утверждает, что она остается полностью контролируемой, а курсовые колебания — умеренные.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (апрель 2024).

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Ситуация на валютном рынке

В НБУ прокомментировали повышение курса доллара, который в марте бил несколько ценовых рекордов, однако в итоге немного снизился.

"В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта", — сообщает регулятор.

По информации Нацбанка, на это повлияло:

оживление весно-полевых работ с увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений;

повышениея потребности в импорте энергоносителей, в частности из-за интенсификации обстрелов энергосектора;

активизация расходов госбюджета с поступлением больших объемов международной помощи во второй половине марта;

окончание периода уплаты годовых/квартальных налогов.

Учитывая это, Центробанк нарастил интервенции по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке (до 1,8 млрд долл.).

Какой сейчас курс доллара

Курс доллара на наличном рынке практически полностью зависит от курса на межбанке, где за последний месяц повысился на около 0,80 грн с 38,2 до 39,00 грн/долл.

В марте НБУ повысил официальный курс на 2,7% с 38,2 грн в конце февраля до 39,22 грн на конец марта. В прошлом месяце курс несколько раз устанавливал рекорды, существенно превысив отметку в 39 грн. После этого курс несколько снизился.

По состоянию на 5 апреля 2024 года официальный курс доллара составляет 39,02 грн/дол. (-0,17), а на наличном рынке — 39,44 грн/дол.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ зафиксировал сокращение объемов частных денежных переводов. В частности, речь идет о заработной плате, которую украинцы получают из-за границы.

Также, по данным Нацбанка, в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.