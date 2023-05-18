Тарифы в Украине — власть существенно усилит защиту потребителей

Украинская женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине на фоне предстоящего повышения тарифов на электрическую энергию планируют существенно защитить наиболее уязвимые категории потребителей. Правительство должно принять соответствующее решение.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Инициатива защиты уязвимых потребителей

Как отметили в НКРЭКУ, письмо, в котором инициируется вопрос введения Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии и предоставлены предложения по соответствующему решению, направили на рассмотрение в Кабинет министров Украины (КМУ).

"Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе Директивам ЕС в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения и предусмотрено статьей 61 Закона Украины "О рынке электрической энергии", — говорится в сообщении.

Проект предлагает урегулировать вопросы защиты уязвимых потребителей электроэнергии. Согласно ему, необходимо:

определить категории уязвимых потребителей по определенным признакам;

внедрить механизмы учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

принять специальные меры защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей для удовлетворения потребностей таких потребителей в энергоресурсе в течение определенных периодов.

Кроме того, проект учитывает нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящихся к "категории энергетически бедных".

Повышение тарифов на электроэнергию

Как рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, в Украине повышение тарифов на электрическую энергию, над которым сейчас работают власти, почувствуют не все. Тем, кто имеет низкий уровень доходов, смягчают удар новых цен на жилищные субсидии. Окончательного решения о повышении еще нет.

"Есть предложения повышения тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт-ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-час — при превышении этого лимита). Другое предложение - до 2 и 2,4 грн за кВт-ч соответственно", — отметил он.

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия тарифов истекало 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

Как сообщалось ранее в правительстве, на фоне предстоящего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги могут изменить программу субсидий. Такую помощь могут расширить, сделав субсидии более адресными, ведь считают, что выплата конкретным людям является лучшим вариантом, чем возвращение субъектам хозяйствования компенсации разницы между коммерческими и фиксированными тарифами.

Больше о коммуналке

Напомним, в Украине за год повысилась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о периоде с апреля 2022 по апрель 2023 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.