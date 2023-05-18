Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Рост тарифов: в Украине существенно усилят защиту некоторых потребителей arrow

Рост тарифов: в Украине существенно усилят защиту некоторых потребителей

18 мая 2023 23:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — власть существенно усилит защиту потребителей
Украинская женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне предстоящего повышения тарифов на электрическую энергию планируют существенно защитить наиболее уязвимые категории потребителей. Правительство должно принять соответствующее решение.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте также:

Инициатива защиты уязвимых потребителей

Как отметили в НКРЭКУ, письмо, в котором инициируется вопрос введения Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии и предоставлены предложения по соответствующему решению, направили на рассмотрение в Кабинет министров Украины (КМУ).

"Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе Директивам ЕС в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения и предусмотрено статьей 61 Закона Украины "О рынке электрической энергии", — говорится в сообщении.

Проект предлагает урегулировать вопросы защиты уязвимых потребителей электроэнергии. Согласно ему, необходимо:

  • определить категории уязвимых потребителей по определенным признакам;
  • внедрить механизмы учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;
  • принять специальные меры защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей для удовлетворения потребностей таких потребителей в энергоресурсе в течение определенных периодов.

Кроме того, проект учитывает нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящихся к "категории энергетически бедных".

Повышение тарифов на электроэнергию

Как рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, в Украине повышение тарифов на электрическую энергию, над которым сейчас работают власти, почувствуют не все. Тем, кто имеет низкий уровень доходов, смягчают удар новых цен на жилищные субсидии. Окончательного решения о повышении еще нет.

"Есть предложения повышения тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт-ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-час — при превышении этого лимита). Другое предложение - до 2 и 2,4 грн за кВт-ч соответственно", — отметил он.

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия тарифов истекало 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

Как сообщалось ранее в правительстве, на фоне предстоящего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги могут изменить программу субсидий. Такую помощь могут расширить, сделав субсидии более адресными, ведь считают, что выплата конкретным людям является лучшим вариантом, чем возвращение субъектам хозяйствования компенсации разницы между коммерческими и фиксированными тарифами.

Больше о коммуналке

Напомним, в Украине за год повысилась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о периоде с апреля 2022 по апрель 2023 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас