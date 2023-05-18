Тарифи в Україні — влада суттєво посилить захист споживачів

Українська жінка літнього віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні на тлі майбутнього підвищення тарифів на електричну енергію планують суттєво захистити найбільш вразливих категорій споживачів. Уряд має ухвалити відповідне рішення.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Ініціатива захисту вразливих споживачів

Як зазначили в НКРЕКП, лист, у якому ініціюється питання запровадження Порядку захисту вразливих споживачів електроенергії та надано пропозиції щодо відповідного рішення, направили на розгляд Кабінету міністрів України (КМУ).

"Створення такого документа відповідає міжнародним зобов'язанням України, у тому числі Директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення та передбачено статтею 61 Закону України "Про ринок електричної енергії", — йдеться у повідомленні.

Проєкт пропонує врегулювати питання захисту вразливих споживачів електроенергії. Згідно з ним, необхідно:

визначити категорії вразливих споживачів за певними ознаками;

запровадити механізми обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;

вжити спеціальні заходи захисту від відключення електроенергії у вразливих споживачів задля задоволення потреб таких споживачів в енергоресурсі протягом певних періодів.

Окрім того, проєкт враховує норми чинного законодавства, що передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, котрі належать "до категорії енергетично бідних".

Підвищення тарифів на електроенергію

Як розповів керівник парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, в Україні підвищення тарифів на електричну енергію, над яким зараз працює влада, відчують не всі. Тим, хто має низький рівень доходів, пом'якшать удар нових цін житлові субсидії. Остаточного рішення щодо підвищення ще нема.

"Є пропозиції підвищення тарифів до 2,4 грн та 2,8 грн за 1 кВт-год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год — при перевищенні цього ліміту). Інша пропозиція — до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно", — зазначив він.

Нині в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Час дії чинних тарифів закінчувався 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

Як повідомляли раніше в уряді, на тлі майбутнього підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги можуть змінити програму субсидій. Таку допомогу можуть розширити, зробивши субсидії більш адресними, адже вважають, що виплата конкретним людям є кращим варіантом, аніж повернення суб’єктам господарювання компенсації різниці між комерційними та фіксованими тарифами.

Більше про комуналку

Нагадаємо, в Україні за рік підвищилась вартість житлово-комунальних послуг. Йдеться про період від квітня 2022-го до квітня 2023 року, свідчать дані Державної служби статистики України.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.