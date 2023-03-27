Активи збанкрутілого Silicon Valley Bank викупить великий американський банк

Йдеться про всі кредити і депозити фінустанови

First Citizens Banc, що вважається одним із найбільших банків Сполучених Штатів, планує викупити активи збанкрутілого Silicon Valley Bank. Йдеться про всі кредити і депозити.

Про це повідомили у Федеральній корпорації зі страхування депозитів (FDIC), інформує агенція Reuters.

У скільки обійдуться активи

Як зазначається, First Citizen викупить активи SVB на суму близько 72 млрд доларів з дисконтом у 16,5 млрд доларів, а вартість банкрутства SVB для фонду страхування вкладів FDIC оцінюють у близько 20 млрд доларів.

Вже 27 березня у результаті 17 відділень SVB відкриються як представництва First Citizen.

У компанії First Citizens заявили, що не купували інших активів чи боргів SVB Financial Group, колишньої материнської компанії Silicon Valley Bank.

Цей договір допоміг заспокоїти ринки, стурбовані кредитною кризою та системним банківським стресом.

"Найбільша проблема полягає в гарантуванні депозитів у всіх інших (регіональних) банках. Це затишшя перед наступною бурею", — зазначили аналітики IG Markets.

Що відомо про банківську кризу

Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

У Національному банку України (НБУ) оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Керівник НБУ не вважає, що світова банківська криза загалом якимось чином може вплинути на міжнародну підтримку України з боку Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу (ЄС). Обсяги фінансової підтримки закладені у плани держав на поточний рік.