Активы обанкротившегося Silicon Valley Bank выкупит крупный американский банк, — Reuters
First Citizens Banc, считающийся одним из крупнейших банков Соединенных Штатов, планирует выкупить активы обанкротившегося Silicon Valley Bank. Речь идет обо всех кредитах и депозитах.
Об этом сообщили в Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), передает агентство Reuters.
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Во сколько обойдутся активы
First Citizen выкупит активы SVB на сумму около 72 млрд долларов с дисконтом в 16,5 млрд долларов, а стоимость банкротства SVB для фонда страхования вкладов FDIC оценивают в около 20 млрд долларов.
Уже 27 марта в результате 17 отделений SVB откроются в качестве представительства First Citizen.
В компании First Citizens заявили, что не покупали другие активы или долги SVB Financial Group, бывшей материнской компании Silicon Valley Bank.
Этот договор помог успокоить рынки, встревоженные кредитным кризисом и системным банковским стрессом.
"Наибольшая проблема заключается в гарантировании депозитов во всех других (региональных) банках. Это затишье перед предстоящей бурей", — отметили аналитики IG Markets.
Что известно о банковском кризисе
Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.
Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.
После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.
В Национальном банке Украины (НБУ) оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Руководитель НБУ не считает, что мировой банковский кризис каким-то образом может повлиять на международную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза (ЕС). Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год.