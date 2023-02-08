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БЕБ розкрило схему заробітку на будівництві доріг: деталі

8 лютого 2023 07:40
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Будівництво доріг — БЕБ розкрило схему заробітку
Схема діяла у чотирьох областях
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Детективам Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вдалося викрити посадовців одного з державних підприємств на розкраданні коштів під час ремонту доріг місцевого значення. Схема діяла у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресцентр Бюро.

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Суть схеми

Як зазначають у БЕБ, злочинна схема діяла у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях. Держпідприємство з ремонту доріг укладало з однією з компаній договори зі штучно завищеним цінами.

Також виявили умови штучної конкуренції під час закупівель. ТОВ купувало будматеріали (пісок, щебінь, асфальтобетонну суміш, бітум дорожній, бітумну емульсію) через пов'язані між собою комерційні підприємства. БЕБ встановило, підприємства мають ознаки фіктивності, а самі будматеріали сумнівної якості.

Зокрема, для штучного збільшення витрат на транспортування асфальтобетонної суміші оформили придбання через пов'язані посередницькі структури, без урахування фактичної відстані до асфальтобетонного заводу. Схема дозволила документально вказувати завищені ціни як будматеріалів, так і витрат на логістику.

БЕБ провело 12 обшуків у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях та вилучило необхідну документацію. Зараз встановлюють повне коло осіб та компаній, причетних до схеми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки виявило чергових порушників: переможці державних закупівель ухилились від сплати податків на суму майже 400 млн доларів. Йдеться про постачальників продуктів харчування для державних структур.

Також ми писали, що у роботі Фонду державного майна України (ФДМУ) виявили порушень на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна на понад 56 млрд гривень. Такі підсумки проведеного аудиту Рахункової палати України.

Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

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