Строительство дорог — БЭБ раскрыло схему заработка

Схема действовала в четырех областях

Детективам Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) удалось разоблачить должностных лиц одного из государственных предприятий на хищении средств при ремонте дорог местного значения. Схема действовала в четырех областях.

Об этом сообщает пресс-центр Бюро.

Суть схемы

Как отмечают в БЭБ, преступная схема действовала в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях. Госпредприятие по ремонту дорог заключало с одной из компаний договоры по искусственно завышенным ценам.

Также выявили условия искусственной конкуренции при закупках. ООО покупало стройматериалы (песок, щебень, асфальтобетонную смесь, битум дорожный, битумную эмульсию) через связанные между собой коммерческие предприятия. БЭБ установило, что предприятия имеют признаки фиктивности, а сами стройматериалы сомнительного качества.

В частности, для искусственного увеличения затрат на транспортировку асфальтобетонной смеси оформили их приобретение через связанные посреднические структуры, без учета фактического расстояния до асфальтобетонного завода. Схема позволила документально указывать завышенные цены как стройматериалов, так и затрат на логистику.

БЭБ провело 12 обысков в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях и изъяло необходимую документацию. Сейчас устанавливается полный круг лиц и компаний, причастных к схеме.

Что еще следует знать

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности выявило очередных нарушителей: победители государственных закупок уклонились от уплаты налогов на сумму почти 400 млн долларов. Речь идет о поставщиках продуктов питания для государственных структур.

Также мы писали, что в работе Фонда госимущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы итоги аудита Счетной палаты Украины.

В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одно место в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.