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Бесплатные продукты и лекарства от Let's Help: как получить

10 мая 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — как получить бесплатные продукты и лекарства от Let's Help
Женщина на фоне разрушенного здания. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы могут получить продукты питания и лекарства от Благотворительного фонда Let's Help. Однако нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом сообщили в пресс-центре фонда, информирует social.com.ua.

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Как получить гуманитарную помощь

В фонде отмечают, что оказывают разную гуманитарную помощь пожилым гражданам, которые живут в одиночестве. В частности, готовы передавать помощь даже почтовым оператором "Новая почта", если есть возможность забрать.

"Адресная помощь — это отдельный крупный проект, который мы реализуем именно для категории одиноких стариков. Они нам звонят или звонят их соседи и передают информацию о человеке, нуждающемся в помощи. Мы звоним — уточняем, можем ли мы прийти. Мы готовы передавать и Новой почтой, если человек имеет возможность забрать", – рассказывает руководство фонда.

До войны благотворительный фонд работал только на территории Киева, оказывая помощь жителям столицы. Сейчас волонтеры помогают гражданам, проживающим в десяти регионах страны. Самая большая проблема для членов фонда — установить, действительно ли пенсионер нуждается в помощи.

Самыми частыми запросами от пенсионеров являются продукты и лекарства. Каждый запрос волонтеры рассматривают индивидуально, пытаясь помочь нуждающимся.

Больше о помощи украинцам

Напомним, некоторым украинцам предоставили право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.

Неимущим украинцам, пострадавшим в результате войны, выплачивают новую международную помощь от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

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