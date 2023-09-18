Monobank запустит сервис по бронированию столиков — что известно

Заведение общественного питания. Фото: Freepik

Клиенты мобильного Monobank получат доступ к новому удобному сервису TakeUsEat. Речь идет об услуге по бронированию столиков.

Об этом рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram-канале.

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Подробнее о сервисе TakeUsEat

Как рассказал соучредитель украинского необанка, Monobank купил сервис TakeUsEat. Услугу по бронированию столиков в ресторанах и кафе создали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева в 2020 году. Она стартовала как студенческое хобби.

"Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт", — отметил Гороховский.

По его словам, TakeUsEat приобщат к экосистеме expirenza by mono, которая дает заведениям питания один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы, а также оценки. Теперь гости получат возможность по удобному бронированию столиков, а ресторанам станет доступно больше полезной аналитической информации.

"Кстати, уже более 1100 заведений подключили expirenza by mono и мы постоянно совершенствуем сервис и становимся лучше, поэтому, уважаемые рестораторы, присоединяйтесь (https://monobank.ua/expirenza)", — написал Олег Гороховский.

Больше о Monobank

Напомним, клиентам Monobank выплатили 5,5 млн долларов со счетов подсанкционного брокера EXANTE, связанного с российской группой Альфа. Соответствующую сумму клиентских денег вывели с помощью Кабинета Министров и Национального банка Украины (НБУ).

Ранее украинское виртуальное финучреждение запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

Также мы писали, что финучреждение Мonobank массово блокирует банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.