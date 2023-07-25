Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Рада розгляне законопроєкти, покликані закрити "тіньові" схеми у бізнесі arrow

Рада розгляне законопроєкти, покликані закрити "тіньові" схеми у бізнесі

25 липня 2023 10:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — Верховна Рада спробує закрити тіньові схеми
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Верховна Рада України (ВРУ) на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти, покликані закрити "тіньові" схеми у бізнесі. Очікується, що це принесе мільярди у державний бюджет.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Читайте також:

Деталі ініціатив

За словами представника комітету, перший законопроєкт №9315 вносить зміни до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

"Закриваємо нарешті історію з duty-free цигарками... За оцінками Kantar через тіньових обіг цигарок Україна втрачає 20 млрд грн в рік, duty-free це половина від нелегалу зараз: тобто успішне закриття схеми принесе в Бюджет армії десь плюс 10 млрд грн", — пояснив він.

Друга ініціатива — внесення поправок до законопроєкту №8139-д. Йдеться про уникнення сплати податку на прибуток (GGR) для онлайн-казино.

"Зараз, через колізію у законі, деякі онлайн-казино банально його не платять. Ціна такої несплати десь 1 млрд грн на рік. Отже, дві мої з колегами ініціативи мають принести в Бюджет десь 11 млрд грн", — написав Железняк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Також ми писали, Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз