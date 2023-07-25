Бізнес в Україні — Верховна Рада спробує закрити тіньові схеми

Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада України (ВРУ) на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти, покликані закрити "тіньові" схеми у бізнесі. Очікується, що це принесе мільярди у державний бюджет.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Деталі ініціатив

За словами представника комітету, перший законопроєкт №9315 вносить зміни до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

"Закриваємо нарешті історію з duty-free цигарками... За оцінками Kantar через тіньових обіг цигарок Україна втрачає 20 млрд грн в рік, duty-free це половина від нелегалу зараз: тобто успішне закриття схеми принесе в Бюджет армії десь плюс 10 млрд грн", — пояснив він.

Друга ініціатива — внесення поправок до законопроєкту №8139-д. Йдеться про уникнення сплати податку на прибуток (GGR) для онлайн-казино.

"Зараз, через колізію у законі, деякі онлайн-казино банально його не платять. Ціна такої несплати десь 1 млрд грн на рік. Отже, дві мої з колегами ініціативи мають принести в Бюджет десь 11 млрд грн", — написав Железняк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Також ми писали, Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.