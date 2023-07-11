Штрафи до 50 тис. грн — в Україні почнуть карати за продаж та рекламу сигарет

Знак заборони на куріння сигарет. Фото: google.com

З 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Йдеться про закон № 1978-IX, свідчить інформація на парламентському сайті.

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Заборонені до продажу сигарети

Відповідно до змін законодавства, в Україні забороняється продавати, зокрема:

ароматизовані тютюнові вироби;

тютюнові вироби, капсули яких містять тютюн або нікотин;

тютюнові вироби, на упаковці яких відсутні медичні попередження;

тютюнові вироби, що містять кофеїн чи таурин, інші добавки й стимуляторні сполуки;

тютюнові вироби, у яких показники перевищують: нікотин — 1,0 мг, смоли — 10 мг, моноксид вуглецю — 10 мг;

рідини для електронних сигарет.

Закон забороняє рекламу, спонсорство та стимулювання продажу тютюну, електронних сигарет та рідин для них.

Зросте обсяг медичних попереджень на пачках (65% пачки), що містять реалістичні зображення захворювань, спричинених курінням.

Також в Україні забороняється куріння у громадських місцях, окрім звичайних цигарок, електронних сигарет, пристроїв для нагрівання, кальянів та трав’яних виробів.

Які передбачені штрафи

Також у законі прописані суми штрафів за порушення оновлених норм. Розміри покарань наступні:

за рекламу — 30 тис. грн, за повторне порушення — 50 тис. грн;

за продаж неповнолітнім особам у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення — 10,2 тис. грн;

за продаж ароматизованих сигарет штраф становитиме 20 тис. гривень, повторне порушення — 50 тис. гривень;

за куріння електронних сигарет у громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет 51-170 грн, у разі повторного порушення – 170-340 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.

Також ми писали, що відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби.