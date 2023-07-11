Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штрафи до 50 тис. грн: в Україні почнуть карати за продаж та рекламу сигарет arrow

Штрафи до 50 тис. грн: в Україні почнуть карати за продаж та рекламу сигарет

11 липня 2023 10:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 50 тис. грн — в Україні почнуть карати за продаж та рекламу сигарет
Знак заборони на куріння сигарет. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Йдеться про закон № 1978-IX, свідчить інформація на парламентському сайті.

Читайте також:

Заборонені до продажу сигарети

Відповідно до змін законодавства, в Україні забороняється продавати, зокрема:

  • ароматизовані тютюнові вироби;
  • тютюнові вироби, капсули яких містять тютюн або нікотин;
  • тютюнові вироби, на упаковці яких відсутні медичні попередження;
  • тютюнові вироби, що містять кофеїн чи таурин, інші добавки й стимуляторні сполуки;
  • тютюнові вироби, у яких показники перевищують: нікотин — 1,0 мг, смоли — 10 мг, моноксид вуглецю — 10 мг;
  • рідини для електронних сигарет.

Закон забороняє рекламу, спонсорство та стимулювання продажу тютюну, електронних сигарет та рідин для них.

Зросте обсяг медичних попереджень на пачках (65% пачки), що містять реалістичні зображення захворювань, спричинених курінням.

Також в Україні забороняється куріння у громадських місцях, окрім звичайних цигарок, електронних сигарет, пристроїв для нагрівання, кальянів та трав’яних виробів.

Які передбачені штрафи

Також у законі прописані суми штрафів за порушення оновлених норм. Розміри покарань наступні:

  • за рекламу — 30 тис. грн, за повторне порушення — 50 тис. грн;
  • за продаж неповнолітнім особам у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення — 10,2 тис. грн;
  • за продаж ароматизованих сигарет штраф становитиме 20 тис. гривень, повторне порушення — 50 тис. гривень;
  • за куріння електронних сигарет у громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет 51-170 грн, у разі повторного порушення – 170-340 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила у цілому законопроєкт №8287 про введення електронної акцизної марки для спиртних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. QR-коди, які мають замінити паперові акцизні марки, дозволять кожному відстежувати рух товару онлайн.

Також ми писали, що відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз