Бизнес в Украине — Верховная Рада попытается закрыть теневые схемы

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада Украины (ВРУ) на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты, призванные закрыть "теневые" схемы в бизнесе. Ожидается, что это принесет миллиарды государственному бюджету.

Об этом сообщил заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Детали инициатив

По словам представителя комитета, первый законопроект №9315 вносит изменения в Таможенный кодекс и другие законы по противодействию незаконному обороту табачных изделий.

"Закрываем наконец историю с duty-free сигаретами... По оценкам Kantar из-за теневых оборотов сигарет Украина теряет 20 млрд грн в год, duty-free это половина от нелегала сейчас: то есть успешное закрытие схемы принесет в Бюджет армии где-то плюс 10 млрд грн", — пояснил он.

Вторая инициатива — внесение поправок в законопроект №8139-д. Речь идет об избежании уплаты налога на прибыль (GGR) для онлайн-казино.

"Сейчас из-за коллизии в законе некоторые онлайн-казино банально его не платят. Цена такой неуплаты где-то 1 млрд грн в год. Следовательно, две мои с коллегами инициативы должны принести в Бюджет где-то 11 млрд грн", — написал Железняк.

Что еще стоит знать

Напомним, с 11 июля в Украине начал действовать запрет на производство, торговлю сигарет и табака для самокруток с ароматическими добавками. Вступили в силу обновленные нормы антитабачного законодательства.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №8287 о введении электронной акцизной марки для спиртных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. QR-коды, которые должны заменить бумажные акцизные марки, позволят каждому отслеживать товародвижение онлайн.