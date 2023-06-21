Штрафи до 1,6 млн грн — на кого чекають суворі покарання під час війни

Перевірка авто на кордоні. Фото: google.com

В Україні під час війни на перевізників чекають штрафи, що можуть сягати 1,6 мільйона гривень. Суворі покарання передбачені за невиконання обов'язку проведення перевірки пасажирів.

Такі вимоги прописані у законі № 2952-IX щодо захисту держкордону України.

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Які передбачені штрафи для перевізників

Відповідний документ передбачає зміни у законі "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень".

Згідно із новим законом, в Україні перевізники зобов'язані перед початком міжнародного пасажирського перевезення перевіряти наявність у пасажира паспортних документів, візи чи інші документи, необхідні для в'їзду до країни прямування чи транзиту, що дозволяє пасажиру перетинати державний кордон без таких документів.

За новим законодавством, передбачається збільшення штрафів для перевізників за неперевірку громадян під час виїзду за кордон.

Штрафи за відповідне порушення встановлено у розмірі від 126 тис. до 1,61 млн гривень за кожного такого пасажира за одне перевезення.

До цього діяли такі штрафні санкції: від 8,5-1,7 тис. до 340 тис. гривень кожного пасажира за одне перевезення.

Також законом передбачає штрафи для перевізників за ненадання чи надання недостовірної інформації реєстрації пасажирів — у розмірі 134,2 тис. гривень за кожне перевезення.

Більше про штрафи

Нагадаємо, у Польщі на водіїв чекають нові штрафи, які запрацюють з 1 липня поточного року. Для декого покарання може сягнути 7 тис. злотих (близько 61,6 тис. грн).

Також водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.