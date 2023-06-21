Штрафы до 1,6 млн грн — кого ждут суровые наказания во время войны

Проверка авто на границе. Фото: google.com

В Украине во время войны перевозчиков ждут штрафы, которые могут достигать 1,6 миллиона гривен. Суровые наказания предусмотрены за неисполнение обязанности проведения проверки пассажиров.

Такие требования прописаны в законе № 2952-IX о защите госграницы Украины.

Читайте также:

Какие предусмотрены штрафы для перевозчиков

Соответствующий документ предусматривает изменения в законе "Об ответственности перевозчиков при осуществлении международных пассажирских перевозок".

Согласно новому закону, в Украине перевозчики обязаны перед началом международной пассажирской перевозки проверять наличие у пассажира паспортных документов, визы или другие документы, необходимые для въезда в страну следования или транзита, что позволяет пассажиру пересекать государственную границу без таких документов.

По новому законодательству предполагается увеличение штрафов для перевозчиков за непроверку граждан во время выезда за границу.

Штрафы за соответствующее нарушение установлены в размере от 126 тыс. до 1,61 млн гривен за каждого такого пассажира за одну перевозку.

До этого действовали следующие штрафные санкции: от 8,5-1,7 тыс. до 340 тыс. гривен каждого пассажира за одну перевозку.

Также законом предусматривается штраф для перевозчиков за непредоставление или предоставление недостоверной информации регистрации пассажиров — в размере 134,2 тыс. гривен за каждую перевозку.

Больше о штрафах

Напомним, в Польше водителей ждут новые штрафы, которые заработают с 1 июля текущего года. Для некоторых наказания может достичь 7 тыс. злотых (около 61,6 тыс. грн).

Также водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.