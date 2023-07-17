Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Частичный запрет импорта из Польши: Украина обнаружила опасные продукты arrow

Частичный запрет импорта из Польши: Украина обнаружила опасные продукты

17 июля 2023 11:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Импорт курятины и яиц из Польши — Украина ввела запрет из-за смертоносной болезни
Курятина в магазине. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В связи с подтверждением вспышки болезни Ньюкасла на польской птицеферме в Топилец Украина запретила ввоз на свою территорию инкубационных яиц, живой птицы и продуктов птицеводства. Смертоносное заболевание не фиксировали в Польше почти полвека.

Об этом сообщает vpolshchi.pl.

Читайте также:

Последствия запрета на импорт

Украина считается крупнейшим импортером суточных цыплят на откорме из Польши, поэтому решение может серьезно ударить по отрасли. Как сообщили в польской Национальной палате производителей птицеводства и комбикормов, из-за закрытия границы украинской стороной для польской продукции птицеводства может погибнуть до полумиллиона цыплят. Их предварительно заказывали украинские хозяйства.

Болезнь Ньюкасла опасна для человека

Болезнь Ньюкасла (NDV), которую называют еще псевдочумой птиц или азиатской чумой, считается довольно опасной, ее не фиксировали в Польше последние 49 лет. Это заразное вирусное заболевание среди птиц. Оно поражает домашние и дикие виды птиц. Также эта болезнь передается человеку и животным.

Она настолько смертоносна, что многие птицы умирают, не проявляя никаких симптомов. В невакцинированных стадах уровень смертности может достигать 100%, псевдочума может вызвать смерть даже у вакцинированной домашней птицы. Впервые ее описали ученые в Великобритании в 1926 году.

Известно, что профилактикой болезни является вакцинация и оперативное введение карантина.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эти страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Также мы писали, что Украина ожидает, что Европейский Союз с 15 сентября отменит ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз