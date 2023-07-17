Импорт курятины и яиц из Польши — Украина ввела запрет из-за смертоносной болезни

Курятина в магазине. Фото: Unplush

В связи с подтверждением вспышки болезни Ньюкасла на польской птицеферме в Топилец Украина запретила ввоз на свою территорию инкубационных яиц, живой птицы и продуктов птицеводства. Смертоносное заболевание не фиксировали в Польше почти полвека.

Об этом сообщает vpolshchi.pl.

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Последствия запрета на импорт

Украина считается крупнейшим импортером суточных цыплят на откорме из Польши, поэтому решение может серьезно ударить по отрасли. Как сообщили в польской Национальной палате производителей птицеводства и комбикормов, из-за закрытия границы украинской стороной для польской продукции птицеводства может погибнуть до полумиллиона цыплят. Их предварительно заказывали украинские хозяйства.

Болезнь Ньюкасла опасна для человека

Болезнь Ньюкасла (NDV), которую называют еще псевдочумой птиц или азиатской чумой, считается довольно опасной, ее не фиксировали в Польше последние 49 лет. Это заразное вирусное заболевание среди птиц. Оно поражает домашние и дикие виды птиц. Также эта болезнь передается человеку и животным.

Она настолько смертоносна, что многие птицы умирают, не проявляя никаких симптомов. В невакцинированных стадах уровень смертности может достигать 100%, псевдочума может вызвать смерть даже у вакцинированной домашней птицы. Впервые ее описали ученые в Великобритании в 1926 году.

Известно, что профилактикой болезни является вакцинация и оперативное введение карантина.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эти страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Также мы писали, что Украина ожидает, что Европейский Союз с 15 сентября отменит ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.