Робота в Україні — чи можуть звільнити мобілізованого працівника

Підписання документів. Фото: Freepik

У Державній службі з питань праці розповіли, які існують законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації. Стверджують, що є тільки два випадки, коли таке можливо.

Про це повідомляє Ligazakon.net.

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Там зазначають, що за частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю зі змінами передбачається, що за працівником, призваним на військову службу за призовом в рамках мобілізації під час дії особливого періоду на термін до його закінчення чи до дня фактичного звільнення мають зберігатися місце роботи та відповідна посада.

Обов’язок збереження трудових гарантій за особою, призваною на військову службу, поширюється як на юридичних осіб, так і на ФОП, до моменту завершення воєнного стану або до моменту її звільнення з військової служби, закінчення контракту.

Одна з основних гарантій для працівників, які приєдналися до лав Збройних сил та тероборони, є збереження робочого місця та посади.

При цьому до 19 липня 2022 року також було збереження середнього заробітку для усіх працівників, однак до КЗпП внесли зміни щодо зупинення нарахування середнього заробітку працівникам на час призову на військову службу. Тобто зараз роботодавець зберігає за мобілізованим працівником, який проходить службу, лише місце роботи і посаду, без заробітку.

Проте законодавство допускає можливість звільнення таких осіб.

Так, трудові відносини з працівниками, призваними на військову службу, можуть бути припинені у двох випадках:

за бажанням працівника;

за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

У Держпраці нагадують, що в Україні розірвання трудових відносин поділяється на три види:

з ініціативи працівника (стаття 38, стаття 39 КЗпП України);

за угодою сторін (пункт 1 статті 36 КЗпП України);

з ініціативи власника (стаття 40, стаття 41 КЗпП України).

Що ще варто знати

Нагадаємо, юристи пояснили, коли та за який період військовослужбовцям потрібно подавати декларації, відповідно до оновлених норм законодавства. Також назвали категорії громадян, на яких не поширюється дія нового закону.

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