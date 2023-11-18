Работа в Украине — могут ли уволить мобилизованного работника

Подписание документов. Фото: Freepik

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, какие есть законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации. Утверждают, что есть только два случая, когда это возможно.

Об этом сообщает Ligazakon.net.

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Когда могут увольнять мобилизованных работников

Там отмечают, что по части 3 статьи 119 Кодекса законов о работе с изменениями предусматривается, что за работником, призванным на военную службу по призыву в рамках мобилизации во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения, должны сохраняться место работы и соответствующая должность.

Обязанность сохранения трудовых гарантий за лицом, призванным на военную службу, распространяется как на юридических лиц, так и на ФЛП, до момента завершения военного положения или до момента его увольнения с военной службы, окончания контракта.

Одна из основных гарантий для работников, присоединившихся к рядам Вооруженных сил и терробороны, — сохранение рабочего места и должности.

При этом до 19 июля 2022 года также было сохранение среднего заработка для всех работников, однако в КЗоТ внесли изменения по приостановке начисления среднего заработка работникам на время призыва на военную службу. То есть сейчас работодатель сохраняет за мобилизованным работником, проходящим службу, только место работы и должность, без заработка.

Однако законодательство допускает возможность увольнения таких лиц.

Так, трудовые отношения с работниками, призванными на военную службу, могут быть прекращены в двух случаях:

по желанию работника;

по соглашению сторон (на основании заявления работника).

В Гоструде напоминают, что в Украине расторжение трудовых отношений делится на три вида:

по инициативе работника (статья 38, статья 39 КЗоТ Украины);

по соглашению сторон (пункт 1 статьи 36 КЗоТ Украины);

по инициативе собственника (статья 40, статья 41 КЗоТ Украины).

Что еще стоит знать

Напомним, юристы объяснили, когда и за какой период военнослужащим нужно подавать декларации в соответствии с обновленными нормами законодательства. Также назвали категории граждан, на которые не распространяется действие нового закона.

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