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Месяц на новом тарифе: рост цены на электричество в платежках за июнь поразили

13 июля 2023 14:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цена за электроэнергию за июнь: сколько должны заплатить украинцы
Украинцам поступают новые платежи за июнь. Фото УНИАН
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С 1 июня в Украине вырос тариф на электроэнергию, и украинцам начинают поступать квитанции за оплату. Сумма шокирующе возросла, но эксперты утверждают, что не только из-за тарифа.

Как изменилась сумма за электричество в платежках украинцев — в материале Новини.LIVE.

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Тариф на свет

В Украине с 1 июня 2023 г. вырос тариф на электроэнергию для населения. Он составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, как было раньше.

По состоянию на 13 июля часть граждан уже получают квитанции за потребление электроэнергии за июнь. На сколько выросла конечная сумма, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

"Мы видим сейчас рост цены на электроэнергию. С 1 июля конечные платежки у людей вырастут на 80-100%. Смотря от того, какое потребление будет. Зависит от объема", — сказал нардеп.

Юрий Камельчук
Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Украинцам уже начали приходить квитанции за коммунальные услуги за июнь. И сумма шокирующе возросла по сравнению с маем.

"У меня одна квитанция всего — свет, вода и придомовая. В мае оплатил 1200 грн, а за июнь пришло 3400 грн. Разница огромная. Думаю, повлияла цена на электроэнергию. Я кондиционером пользуюсь каждый день", — рассказал нам житель Киева Павел.

Квитанция
Счет за коммунальные услуги. Фото: Скриншот

В сети люди охотно делятся цифрами в квитанциях. У всех сумма выросла, в основном из-за подорожания цены на электроэнергию.

У львовянки Романии цена за все коммунальные услуги за июнь не сильно отличается от майской суммы. Если взять электроэнергию, то за май она заплатила 236,88 грн по тарифу 1,66 грн за кВт, а вот за июнь должна уплатить 340,56 грн по тарифу 2,64 за кВт. Следовательно, разница в 103,68 грн.

Квитанция
Цена за электроэнергию за май. Фото: Скриншот
Квитанция
Цена за электроэнергию за июнь Фото: Скриншот

Но в Укрэнерго уверяют, что украинцы не воспользовались советом экономить.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" не видит потребления каждого отдельного потребителя, но общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии. Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится о бережливом потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему" , — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что не прогнозируют ограничений электроснабжения, но отмечают необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки. В частности, экономить советуют каждый день с 16:00 до 23:00.

Электроэнергия
Состояние энергосистемы Украины. Фото: Укрэнерго

Рост цен

Сначала в Украине подняли цену на электроэнергию, позже выросла цена на топливо. Это все должно привести к поднятию цен на различные товары и услуги, чего боятся украинцы. Но эксперт уверяет, что повышение тарифа на электричество не коснулось предпринимателей, поэтому не должно повлиять на цены.

"Если мы говорим о влиянии цены на электроэнергию в предприятиях, она сейчас составляет 6 грн и практически удорожания дополнительного здесь не произошло, поэтому на подорожание товаров и услуг не должно повлиять. Но у нас есть другой фактор — инфляция. И эта составляющая будет влиять", — добавил Камельчук.

Напомним, энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

Как мы писали раньше, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать определенные правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.

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