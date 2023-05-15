Де в Україні краще шукати роботу?

Як змінився український ринок праці? Фото: Pexels

Український ринок праці поступово оговтується від наслідків війни. І хоча вже з’явилися обнадійливі ознаки повернення до довоєнних показників, не обійшлося і без нових проблем. Попри позитивні зміни, на ландшафт ринку почали впливати регіональні відмінності та структурне безробіття. Нещодавно про зміни на українському ринку праці написали у "Европейська правда".

За даними відомого сайту працевлаштування work.ua, кількість вакансій в Україні сягнула майже 80% від середнього показника у 2021 році. Втім, кількість отриманих резюме перевищує середній рівень 2021 року лише на 10%. Інфляційний звіт Національного банку України пояснює цю ситуацію поліпшенням в енергетичному секторі та сезонною активізацією економічної активності. Однак, хоча ринок праці досяг значного прогресу, з’явилися помітні регіональні відмінності. Східні, північні та південні регіони України ще не повністю відновилися до довоєнного рівня, тоді як західні та деякі центральні регіони пропонують навіть більше можливостей для роботи, ніж до початку війни.

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Західна Україна стане найрозвиненішим регіоном?

Серед регіонів лідером є Закарпаття, де порівняно з лютим 2022 року кількість вакансій зросла в 1,5 раза. В Ужгороді на кожну вакансію припадає 1,5 резюме, а в Харкові та Запоріжжі — по 3,5 пропозиції від шукачів роботи. Ці розбіжності підтверджує і кількістю вакансій на 100 000 довоєнного населення.

Закарпаття посідає перше місце за кількістю вакансій на 100 тис. населення — там в середньому пропонується у середньому 332 вакансії. З невеликим відривом слідує Київська область — тут пропонується 251 вакансія. З іншого боку, Херсонська, Харківська та Сумська області мають менше ніж 50 вакансій на 100 тис. довоєнного населення, що свідчить про значну різницю.

Регіональні відмінності на ринку праці можна тим, що багато підприємств були знищені або змушені переїхати у безпечніші регіони. За даними Мінреінтеграції, станом на квітень 2023 року на нові місця переселилися близько 800 підприємств, причому тільки лиш із Харківської області переїхало понад 200 компаній. Львівська область стала найпривабливішим регіоном для підприємців: на неї припадає 24% компаній, які переїхали. У Закарпатську область переїхало 14,5% переміщених підприємств.

Життя на заході України подорожчало?

Приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО) також відіграє свою роль: на заході країни, де спостерігається значне зростання ділової активності, різкого зростання кількості шукачів не спостерігається. Така ситуація призвела до структурного безробіття, коли існує невідповідність між навичками та кваліфікацією, якими володіють шукачі роботи, та вимогами роботодавців.

Зростання економічного значення західних областей також призвело до підвищення вартості життя в цих районах. Яскравим прикладом є ситуація із цінами у місті Ужгород, де вартість оренди однокімнатної квартири за останній рік зросла в кілька разів і сягнула понад 13 тис. грн.

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