Где в Украине лучше искать работу?

Как изменился украинский рынок труда? Фото: Pexels

Украинский рынок труда постепенно приходит в себя от последствий войны. И хотя уже появились обнадеживающие признаки возвращения к довоенным показателям, не обошлось и без новых проблем. Несмотря на положительные изменения, на ландшафт рынка стали влиять региональные отличия и структурная безработица. Недавно об изменениях на украинском рынке труда написали в "Европейской правде".

По данным известного сайта трудоустройства work.ua, количество вакансий в Украине составило почти 80% от среднего показателя в 2021 году. Впрочем, количество полученных резюме превышает средний уровень 2021-го года только на 10%. Инфляционный отчет Национального банка объясняет эту ситуацию улучшением в энергетическом секторе и сезонной активизацией экономической активности. Однако, хотя рынок труда достиг значительного прогресса, появились заметные региональные отличия: в то время как восточные, северные и южные регионы Украины еще не полностью восстановились, западные и некоторые центральные регионы предлагают больше рабочих мест, чем до начала войны.

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На западе Украины вакансий больше. Фото: Pexels

Западная Украина станет самым развитым регионом?

Среди регионов лидером является Закарпатье, где по сравнению с февралем 2022 количество вакансий выросло в 1,5 раза. В Ужгороде на каждую вакансию приходится 1,5 резюме, а в Харькове — по 3,5. Эту разницу подчеркивает и количество вакансий на 100 000 довоенных населения.

Первое место по количеству вакансий на 100 тыс. населения занимает Закарпатье — там предлагается в среднем 332 вакансии. С небольшим отрывом следует Киевская область — здесь предлагается 251 вакансия. С другой стороны, Херсонская, Харьковская и Сумская области имеют менее 50 вакансий на 100 тыс. довоенного населения, что свидетельствует о значительной разнице.

Региональные отличия на рынке труда можно объяснить тем, что многие предприятия были либо уничтожены, либо вынуждены переехать в более безопасные регионы. По данным Минреинтеграции, по состоянию на апрель 2023 года на новые места переселились около 800 предприятий, причем только из Харьковской области переехало более 200 компаний. Львовская область стала самым привлекательным регионом для предпринимателей: на нее приходится 24% переехавших компаний. В Закарпатскую область переехали 14,5% перемещенных предприятий.

Жизнь на западе Украины подорожала?

Приток внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) также играет свою роль: на западе страны, где наблюдается значительный рост деловой активности, резкого роста соискателей не наблюдается. Такая ситуация привела к структурной безработице, когда существует несоответствие между навыками и квалификацией, которыми владеют искатели, и требованиями работодателей.

Рост экономического значения западных областей также привел к повышению стоимости жизни в этих районах. Ярким примером является ситуация с ценами в Ужгороде, где стоимость аренды однокомнатной квартиры за последний год выросла в несколько раз и достигла более 13 тыс. грн.

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