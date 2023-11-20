Відключення електрики — за що і кому з українців відріжуть світло

Прилад обліку. Фото: gromada.dp.ua

Українських споживачів комунальних послуг попередили про загрозу припинення електропостачання. Таке цілком реально у разі деяких систематичних порушень.

Про це йдеться на сторінці "Львівобленерго" у соцмережі Facebook.

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Там зазначили, що припинити подачу електроенергії мають право у разі систематичного недопуску контролерів до електролічильників.

Українцям нагадують, що планові перевірки приладів обліку проводять регулярно. Контролерам потрібно приходити раз на три чи на шість місяців, залежно від виду лічильників,та здійснювати фотофіксацію.

Через це споживачам радять не перешкоджати діяльності працівників обленерго та завжди допускати до електролічильників, щоб не було у подальшому проблем.

"У разі систематичного недопуску енергетиків до приладів обліку можливе припинення електропостачання", — зазначають у компанії.

Також громадян просять своєчасно передавати показники лічильників для формування правильних рахунків.

Перевірки лічильників та штрафи

Як відомо, комунальники також можуть виписувати споживачам комунальних послуг величезні штрафи на основі результатів перевірок лічильників, які поновилися влітку 2023 року. Йдеться про ситуації, коли під час повірки лічильників виявлять втручання у прилад. Як зазначають юристи, є випадки, коли українців штрафують на 60 тис. гривень.

Також експерти розповіли, коли потрібна перевірка лічильників та вчасна заміна. Пристрої обліку мають термін придатності, тому вимагають вчасної заміни. Від того, наскільки правильно працює прилад, залежить коректність показників. Є випадки, коли пристрій можна відремонтувати, проте є ситуації, коли це неможливо.

Відповідно до чинного законодавства, безоплатна заміна лічильника можлива для побутових споживачів у разі планової процедури. Також безплатна операція зі встановлення, коли це — ініціатива підприємства, що обслуговує.

Якщо у будинку стоїть загальнобудинковий лічильник, то індивідуальний встановлять на платній основі. У разі, якщо у будинку немає таких пристроїв, то мають встановити індивідуальний лічильник безплатно. У 2023-му коштує платний газовий лічильник до 5 тис. гривень (разом з роботою фахівця).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох питання, чи повернуть старий пристрій після повірки, і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.

Також ми писали, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) виписав штрафи двом теплопідприємствам, що є об'єктами критичної інфраструктури, на понад мільйон гривень. Їх покарали за необґрунтовані вимоги до споживачів щодо лічильників.