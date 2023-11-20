Отключение электричества — за что и кому из украинцев отрежут свет

Прибор учета. Фото: gromada.dp.ua

Украинских потребителей коммунальных услуг предупредили об угрозе прекращения электроснабжения. Такое вполне реально в случае некоторых систематических нарушений.

Об этом говорится на странице "Львовоблэнерго" в соцсети Facebook.

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Там отметили, что прекратить подачу электроэнергии вправе в случае систематического недопуска контролеров к электросчетчикам.

Украинцам напоминают, что плановые проверки приборов учета проводятся регулярно. Контроллерам нужно приходить раз в три или шесть месяцев, в зависимости от вида счетчиков, и производить фотофиксацию.

В связи с этим потребителям советуют не препятствовать деятельности работников облэнерго и всегда допускать к электросчетчикам, чтобы не было в дальнейшем проблем.

"В случае систематического недопуска энергетиков к приборам учета возможно прекращение электроснабжения", — отмечают в компании.

Также граждан просят своевременно передавать показатели счетчиков для формирования правильных счетов.

Проверки счетчиков и штрафы

Как известно, коммунальщики могут выписывать потребителям коммунальных услуг огромные штрафы на основе результатов проверок счетчиков, возобновившихся летом 2023 года. Речь идет о ситуациях, когда при поверке счетчиков будет обнаружено вмешательство в прибор. Как отмечают юристы, есть случаи, когда украинцев штрафуют на 60 тысяч гривен.

Также эксперты рассказали, когда требуется проверка счетчиков и своевременная замена. Устройства учета имеют срок годности, поэтому требуют своевременной замены. От того, насколько правильно работает прибор, зависит корректность показателей. Есть случаи, когда устройство можно отремонтировать, однако есть ситуации, когда это невозможно.

В соответствии с действующим законодательством безвозмездная замена счетчика возможна для бытовых потребителей в случае плановой процедуры. Также бесплатная операция по установке, когда это — инициатива обслуживающего предприятия.

Если в доме стоит общедомовой счетчик, то индивидуальный установят на платной основе. Если в доме нет таких устройств, то должны установить индивидуальный счетчик бесплатно. В 2023 году стоит платный газовый счетчик до 5 тыс. гривен (вместе с работой специалиста).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки, и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.

Также мы писали, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выписал штрафы двум теплопредприятиям, являющимся объектами критической инфраструктуры, более чем на миллион гривен. Их наказали за необоснованные требования к потребителям по счетчикам.