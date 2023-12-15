Пенсии украинцам урежут — кому грозит потеря части выплат

Денежные денежные средства. Фото: Today

В украинском пенсионном законодательстве произойдут очередные изменения. Правительство определило категории граждан, которым существенно урежут пенсии, до минимальной.

Об этом сообщил правительственный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Читайте также:

Кого из пенсионеров ждут изменения

По словам представителя, Кабинет министров поддержал законопроект о выплате пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против:

основ национальной безопасности;

общественной безопасности и мира;

безопасности человечества;

международного правопорядка.

Документ предлагает предусмотреть, что размер пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания должен составлять согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не более одного прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2023 году этот размер, то есть минимальная пенсия составляет 2,09 тыс. гривен. Ожидается, что согласно принятому Государственному бюджету на 2024 год, с 1 января вырастет до 2,36 тыс. гривен.

Следует отметить, что по данным Пенсионного фонда, сейчас в Украине средняя пенсия составляет 5,35 тыс. гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество финучреждений, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и виды социальной помощи. Это позволило создать конкуренцию на рынке банковских услуг.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Еще в Украине в 2024 г. запланирована индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власти обещают повысить пенсии в январе, марте и июле.