Депозити українців планують звільнити від оподаткування — що відомо

Йдеться про законопроєкт № 9037

В Україні депутати ініціюють перегляду особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізосіб. Йдеться про законопроєкт щодо внесення змін у Податковий кодекс для введення межі загальної суми депозитів, яка не оподатковується.

Відповідний законопроєкт № 9037 зареєстровано у Верховній Раді.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає зняття оподаткування на загальну суму відсотків, нарахованих на суми банківських вкладів (депозитів) фізосіб, яка не перевищує неоподатковувану межу — 600 тисяч грн. Автори ініціативи вважають, що таким чином знизиться податкове навантаження, а попит населення на такі заощадження зросте.

"Зараз заощадження громадян постійно з'їдає інфляція. Наявні ставки за депозитами не дозволяють покрити так званий інфляційний податок. Плюс необхідність сплати 18% ПДФО та 1,5% військового збору з отриманого доходу від відсотків за депозитами ще більше знецінює цей спосіб збереження заощаджень громадян", — йдеться у записці до законопроєкту.

Також пропонують, щоб Національний банк розробив та встановив порядок доступу фінустанов до банківської таємниці інших банків щодо відомостей про банківські вклади (депозити) для "реалізації банками як податковими агентами можливості застосування неоподатковуваної межі".

На думку ініціаторів, це забезпечить зростання привабливості депозитних вкладів, створить кореляційні передумови для відновлення кредитування завдяки притоку депозитних вкладів, зменшить вплив інфляції на заощадження.

Зараз законопроєкт розглядає Податковий комітет.

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