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Депозиты украинцев могут освободить от налогообложения: детали законопроекта

23 февраля 2023 09:39
lis.jpg - Ксения Лисновская
Депозиты украинцев планируют освободить от налогообложения — что известно
Речь идет о законопроекте №9037
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине депутаты инициируют пересмотр особенностей налогообложения банковских вкладов (депозитов) физлиц. Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс для введения границы общей суммы депозитов, которая не облагается налогом.

Соответствующий законопроект №9037 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает снятие налогообложения на общую сумму процентов, начисленных на суммы банковских вкладов (депозитов) физлиц, не превышающую не облагаемую налогом границу — 600 тысяч грн. Авторы инициативы считают, что таким образом снизится налоговая нагрузка, а спрос населения на такие сбережения вырастет.

"Сейчас сбережения граждан постоянно съедает инфляция. Имеющиеся ставки по депозитам не позволяют покрыть так называемый инфляционный налог. Плюс необходимость уплаты 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с полученного дохода от процентов по депозитам еще больше обесценивает этот способ сохранения сбережений граждан", говорится в записке к законопроекту.

Также предлагают, чтобы Национальный банк разработал и установил порядок доступа финучреждений к банковской тайне других банков относительно сведений о банковских вкладах (депозитах) для "реализации банками как налоговыми агентами возможности применения необлагаемого налогом границы".

По мнению инициаторов, это обеспечит рост привлекательности депозитных вкладов, создаст корреляционные предпосылки для возобновления кредитования благодаря притоку депозитных вкладов, уменьшит влияние инфляции на сбережения.

Сейчас законопроект рассматривает Налоговый комитет.

Больше о банках

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Сбербанке.

ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

В прошлом году платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли . В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.

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