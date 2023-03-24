Помощь украинцам — в Минсоцполитики сообщили, сколько граждан получат выплаты

Получателей помощи выберут среди тех, кто подал заявки через портал "єДопомога"

В Украине еще 50 тысяч пострадавших от войны граждан смогут получить дополнительную денежную помощь от Норвежского совета. Именно такое количество украинцев выберут среди тех, кто подал заявку через портал "єДопомога".

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Детали работы программы "єДопомога"

Как сообщили в пресс-центре ведомства, представители этой неправительственной организации договорились с Минсоцполитики о поддержке еще нескольких десятков граждан, которые нуждаются в помощи.

Отмечается, что такое количество получателей помощи выберут среди наиболее пострадавших от войны представителей уязвимых слоев населения, подавших заявки на сайте "єДопомога" в 2022 году.

Размер денежной помощи составляет 2200 гривен, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев.

Как зарегистрироваться

В начале марта Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Зарегистрироваться можно несколькими способами:

Отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844.

Для регистрации через Viber отсканировать QR-код, размещенный на картинке по ссылке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.

Что еще нужно знать переселенцам

Напомним, в Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.

Также мы писали, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают выплаты пособия на проживание. Однако в ближайшее время эту проблему решат, ведь на покрытие расходов было направлено 5,5 млрд гривен.

В Министерстве социальной политики Украины напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их обновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.