Допомога біженцям у Грузії — на які виплати можуть розраховувати українці

Її можна оформити від команди Unite Together

Українці, які виїхали через війну у Грузію, можуть там розраховувати на фінансову допомогу. Її можна оформити від команди Unite Together.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Деталі програми Unite Together

Як зазначається, грошову підтримку буде надано 1,2 тис. біженців. Претендувати на виплати можуть ті, хто має складне фінансове становище та приїхали в цю країну після 1 лютого 2022 року.

За програмою, сума фінансової допомоги становить 255 ларі або у перерахунку 3,23 тис. грн на одну людину протягом березня — червня 2023 року. Загалом можна розраховувати на чотири такі транші. Перший платіж зроблять у квітні.

Для того, щоб отримати виплати, потрібно відповідати одному з критеріїв вразливості:

вік громадянина більше 60 років (за датою народження);

багатодітна родина (троє та більше дітей до 18 років);

самотня матір/ батьком, котрі виховують неповнолітніх дітей та мають відповідні документи.

Для отримання допомоги потрібно подати заявку. При цьому заповнення анкети ще не є гарантією отримання виплати.

Більше про біженців

Нагадаємо, що у Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян України. Умови посилилися. Біженцям, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, тепер потрібно платити за житло половину вартості.

Також у Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.

Українці за рік повномасштабної війни росії проти України активно витрачали гроші за кордоном. Сума, перерахована із банківських рахунків, у сім разів більша порівняно з показником 2021 року.