Помощь беженцам в Грузии — на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

Ее можно оформить от команды Unite Together

Украинцы, которые выехали из-за войны в Грузию, могут там рассчитывать на финансовую помощь. Ее можно оформить от команды Unite Together.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Детали программы Unite Together

Как отмечается, денежная поддержка будет предоставлена 1,2 тыс. беженцев. Претендовать на выплаты могут те, кто имеет сложное финансовое положение и приехал в эту страну после 1 февраля 2022 года.

По программе, сумма финансовой помощи составляет 255 лари или в пересчете 3,23 тыс. грн на одного человека в течение марта — июня 2023 года. В общей сложности можно рассчитывать на четыре таких транша. Первый платеж произведут в апреле.

Для того, чтобы получить выплаты, нужно соответствовать одному из критериев уязвимости:

возраст гражданина более 60 лет (по дате рождения);

многодетная семья (трое и более детей младше 18 лет);

одинокая мать/отец, которые воспитывают несовершеннолетних детей и имеют соответствующие документы.

Для получения помощи необходимо подать заявку. При этом заполнение анкеты еще не является гарантией получения выплаты.

Больше о беженцах

Напомним, что в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан Украины. Условия усилились. Беженцам, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней, теперь нужно платить за жилье половину стоимости.

Также в Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.

Украинцы за год полномасштабной войны россии против Украины активно тратили деньги за границей. Сумма, перечисленная с банковских счетов, в семь раз больше по сравнению с показателем 2021 года.