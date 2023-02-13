В Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги

Коммуналка может подорожать уже в ближайшее время

Доведение тарифов на коммунальные услуги в Украине до экономически обоснованной стоимости неизбежно. Но это нужно делать поэтапно, с учетом реальной ситуации с занятостью и доходами в пораженной войной экономике.

Об этом заявил в комментарии для Новини.LIVE доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

По его мнению, повышение коммунальных тарифов должно сопровождаться разъяснениями по поводу экономического обоснования тарифов.

При этом должна быть резко повышена эффективность системы субсидий — как по предоставлению субсидий, так и по предотвращению неправомерного получения.

"Вместе с этим придется по крайней мере на переходный период в течение нескольких лет отказаться от попыток завести в тариф стоимость капитальных вложений. Восстановление и перестройка, например, энергосистемы — очень дорогостоящее дело, оно должна осуществляться за счет международной помощи", — считает эксперт.

Напомним, в конце января стало известно, что правительство разрабатывает программу, которая позволит по окончании отопительного сезона возвратиться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский. Повышение тарифов позволит проводить аварийный ремонт инфраструктуры, а также увеличить зарплаты работникам этой сферы и энергетикам.

В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года. На это направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.

По информации фонда, объем финансирования увеличился на 200 миллионов гривен по сравнению с другими месяцами отопительного периода. Так, в ноябре и декабре прошлого года ПФУ потратил 3,9 млрд гривен на выплату субсидий и льгот.

Ранее Новини.LIVE объясняли, кто имеет право и как получить льготы на коммунальные услуги.

Как предполагается законодательством, при назначении льгот учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. В 2023 году величина дохода, исходя из которого предоставляется право на налоговую социальную льготу, составляет 3,76 тыс. грн.

Поэтому при расчете пособия совокупный доход семьи, разделенный на одного члена семьи, за последние шесть месяцев не должен превышать вышеуказанную сумму. Иначе льготы не будет, можно оформить только жилищную субсидию, которая также рассчитывается исходя из дохода.

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О том, как Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги и стоит ли это делать — читайте в авторском материале Новини.LIVE