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Эксперты рассказали, как изменятся цены на горючее в апреле

28 марта 2023 09:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо – эксперты рассказали, как изменятся цены в апреле
Рост спроса не будет ощутим из-за профицита топлива
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке топлива не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.

Такой прогноз СМИ озвучил основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По словам эксперта, посевная нарушила ожидания трейдеров и не привела к повышению стоимости горючего. Рынок перенасыщен, несмотря на закупку топлива аграриями.

"Горючего настолько много, что мы не увидим эффекта посевной. Хотя при посевной потребление горючего и не было таким массовым как при жатве. Но рынок сейчас настолько перелит, что мы не увидим этого эффекта", — объяснил Леушкин.

Стоимость топлива в Украине продолжает снижаться из-за падения цен на нефть и котировок на топливо в Европе. Так, цены на нефть марки Brent на прошлой неделе колебались в диапазоне 70-75 долларов за баррель. На этой неделе этот тренд продолжится, а значит  в дальнейшем будет дешеветь и горючее.

"Когда в ЕС вводили ограничение цен на российскую нефть, все ожидали, что на мировом рынке будет дефицит. Но вышло наоборот. Из-за больших объемов дешевой российской нефти все остальные страны также вынуждены снизить свои цены", — добавил эксперт.

Больше о топливе

Напомним, по данным Консалтинговой группы "А-95", в Украине на розничном рынке горючего за последние две недели упала стоимость автомобильного газа. Некоторые сети АЗС устанавливают ценники ниже 20 грн/л.

Эксперты считают, что много импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств.

На украинский топливный рынок в феврале 2023 года впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.

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