First Republic Bank продадуть JPMorgan

Каліфорнійський First Republic Bank. Фото: First Republic

У Сполучених Штатах каліфорнійську фінустанову First Republic Bank продають найбільшому банку країни JPMorgan. На такий крок пішли після різкого масового зняття депозитів клієнтами фінустанови та рекордного падіння акцій.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Деталі

Зазначається, що влада США вводить тимчасову адміністрацію у фінансовій установі First Republic Bank. Таким чином, JPMorgan ще сильніше зміцнив свої позиції. Банк зобов'язаний взяти на себе всі депозити, зокрема всі незастраховані, і фактично всі активи.

JPMorgan перейдуть активи First Republic, у тому числі близько 173 млрд доларів кредитів, 30 млрд доларів цінних паперів, а також 92 млрд доларів депозитів. JPMorgan та Федеральна корпорація страхування депозитів спільно розділять тягар збитків, а також будь-які звернення за кредитами фірми.

Перед цим влада Сполучених Штатів вела термінові переговори про порятунок чергової фінустанови. У підсумку — First Republic зацікавилися близько шести банків, серед яких JPMorgan, Citizens і PNC.

Агенція Reuters раніше писала, що акції First Republic 28 квітня впали на 30%, до 4,31 долара. З початку банківської кризи у США, з березня 2023 року, акції First Republic втратили 95% своєї вартості.

Банківська криза

Нагадаємо, у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи.