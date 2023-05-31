Галущенко розповів, чи буде ще один етап підвищення тарифів на електроенергію

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що другого етапу підвищення тарифів на електроенергію побутових споживачів не передбачено. Він також розповів, що субсидія на оплату збережеться.

Про це Герман Галущенко сказав на брифінгу в Києві, передає Interfax.

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Тарифи на електроенергію

"Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год", — сказав Галущенко.

Міністр повідомив, що субсидія на оплату електроенергії збережеться. За його словами, збережеться також й нічний тариф, що становить 50% загального тарифу.

Галущенко розповів, що загалом положення про покладення спеціальних обов'язків щодо забезпечення доступної електроенергії населення не змінилося. Компенсувати різницю в тарифі будуть НАЕК "Енергоатом" і ПАТ "Укргідроенерго" за чинним механізмом.

Він додав, що через підвищення тарифів розглядається питання зміни прайскепів на ринку електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оголосив про збільшення цін на електроенергію для громадян до рівня 2,64 гривні за кВт-годину. Міністр зазначив, що збільшення цін було спричинене збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Також ми писали, що в Україні на початку літа 2023 року влада може підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на електричну енергію. Таку необхідність пов'язують з потребою у значних інвестиціях для ремонтів енергетичної інфраструктури після російських атак.

Додамо, у Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли про суттєве скорочення доходів компанії та обленерго за час повномасштабної війни. Компенсувати втрати вирішили підвищенням тарифів на електричну енергію для населення.