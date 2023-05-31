Галущенко рассказал, будет ли еще один этап повышения тарифов на электроэнергию

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что второй этап повышения тарифов на электроэнергию бытовых потребителей не предусмотрен. Он также сообщил, что субсидия на оплату сохранится.

Об этом Герман Галущенко сказал на брифинге в Киеве, передает Interfax.

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Тарифы на электроэнергию

"Сейчас второй этап не предусматривается. Более того, наши расчеты позволили уменьшить размер тарифа с 2,88 грн/кВт-ч, предлагаемый НКРЭКУ на первом этапе повышения, до 2,64 грн/кВт-ч", — сказал Галущенко.

Министр сообщил, что субсидия на оплату электроэнергии сохранится. По его словам, сохранится также и ночной тариф, что составляет 50% от общего тарифа.

Галущенко рассказал, что в целом положение о возложении специальных обязанностей по обеспечению доступной электроэнергии населения не изменилось. Компенсировать разницу в тарифе будут НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" по действующему механизму.

Он добавил, что из-за повышения тарифов рассматривается вопрос смены прайскепов на рынке электроэнергии.

Напомним, Кабинет министров Украины объявил об увеличении цен на электроэнергию для граждан до уровня 2,64 гривны за кВт-час. Министр отметил, что увеличение цен было нанесено ущербом в энергетической инфраструктуре в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.

Также мы писали, что в Украине в начале лета 2023 года власти могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на электрическую энергию. Такая необходимость связывается с потребностью в значительных инвестициях для ремонтов энергетической инфраструктуры после российских атак.

Добавим, в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" рассказали о существенном сокращении доходов компании и облэнерго за время полномасштабной войны. Компенсировать потери решили повышением тарифов на электрическую энергию для населения.