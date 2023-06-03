Галущенко рассказал, вырастут ли тарифы на электроэнергию в этом году

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Министерство энергетики Украины не планирует повышать тарифы на электроэнергию до конца 2023 года.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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Тарифы на электроэнергию

Галущенко объяснил, что пока речь не идет о повышении тарифов. По его словам, дальнейшие решения по их пересмотру могут быть приняты, в зависимости от отопительного сезона.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение осенне-зимнего периода и не двигать цены в дальнейшем", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что второй этап повышения тарифов на электроэнергию бытовых потребителей не предусмотрен. Он также сообщил, что субсидия на оплату сохранится.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины объявил об увеличении цен на электроэнергию для граждан до уровня 2,64 гривны за кВт-час. Министр отметил, что увеличение цен было нанесено ущербом в энергетической инфраструктуре в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.

Добавим, в Украине в начале лета 2023 года власти могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на электрическую энергию. Такая необходимость связывается с потребностью в значительных инвестициях для ремонтов энергетической инфраструктуры после российских атак.