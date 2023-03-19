Помощь от ООН — украинцам рассказали нюансы оформления

Организация возобновила регистрацию на получение материальной помощи

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о нюансах оформления денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Организация возобновила соответствующую регистрацию.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

Как получить денежную помощь

На получение материальной помощи имеют право переселенцы и лица, пострадавшие от войны, однако только те граждане, которые до этого не получали выплаты от международных организаций, а их доход меньше 5,4 тыс. гривен в месяц. Приоритет предоставляют наиболее незащищенным слоям населения.

Для того, чтобы оформить помощь, нужно:

подать заявку в пункт сбора данных в регионе, где проживает человек, или в мобильную группу, осуществляющую выезды в пределах области;

надо предоставить данные документа, удостоверяющего личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

любые документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.

Во время сбора информации должны присутствовать все члены семьи. Исключение составляют маломобильные граждане. Для семей, где есть такие лица, допускается регистрация без их присутствия при наличии медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья.

Больше о помощи украинцам

Граждане, оказавшиеся в беде на фоне войны, могут оформить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Детские городки Украина". Организация принимает заявки на пособие только до апреля 2023 года.

В Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

От власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.