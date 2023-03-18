Украинцы в Польше могут получить помощь на лекарства: как это сделать

В Польше украинские переселенцы могут получить помощь на покупку лекарства

Для переселенцев из Украины, пересекших границу после 24 февраля 2022 года, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine. По программе украинцы могут получить 500 злотых.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как подать заявление

Главным условием присоединения к программе является предъявление документа, подтверждающего предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Чтобы подать заявку на очередь, необходимо оставить свой электронный адрес по ссылке. Далее будет отправлено уведомление с последующими инструкциями для регистрации.

После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрихкод, который позволит ему приобрести лекарственные средства на сумму до 500 злотых.

Более подробно об условиях участия в программе можно узнать по телефону горячей линии: +48 42 612 09 96.

К слову, Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

В Украине требуют изменить подход к проверкам внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина – многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.