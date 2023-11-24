Чорна п'ятниця 2023: хитрощі маркетологів під виглядом знижок

Купівля одягу онлайн. Фото: pixabay.com/HutchRock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В п'ятницю, 24 липня, в Україні, США та Європі починається сезон різдвяних розпродажів — чорна п'ятниця. Цього дня магазини пропонують покупцям знижки на широкий асортимент товарів, включаючи електроніку, побутову техніку, одяг, взуття, іграшки, товари для дому та багато іншого. Традиція розпродажів на чорну п'ятницю була започаткована у США у 1960-х роках і спочатку була спрямована на стимулювання продажів напередодні Різдва. Поступово розпродажі стали популярними у всьому світі, у тому числі й в Україні.

Втім, вітчизняні магазини не завжди сумлінно ставляться до формування знижок та проведення розпродажів. Часто маркетологи йдуть на хитрощі та маніпуляції щоб залучити максимальну кількість покупців та продати якомога більше товарів. Новини.LIVE показують як онлайн магазини в Україні маніпулюють цінами на чорну п'ятницю.

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Що потрібно знати про хитрощі магазинів на чорну п'ятницю

Раніше ми детально розібрали хитрощі з цінами та психологічні маніпуляції, які використовують маркетологи на чорну п'ятницю. Тут тут ми окреслимо основні тези.

Штучне завищення цін та створення помилкового враження про вигоду:

Магазини закуповують товар за однією ціною, встановлюють завищену ціну продажу, а потім подають знижку як значну, вказуючи на високу попередню ціну.

Знижки понад 50% майже завжди маніпуляція:

Знижка понад 50% може свідчити про різні маркетингові хитрощі, такі як продаж товарів попередньої колекції, завищення початкової ціни або просто намагання позбутися товару який ніхто не купує.

Тиск обмеженим часом:

Продавці часто зазначають, що акційний товар доступний тільки зараз і незабаром закінчиться. Це робиться з метою обмежити роздуми покупця та сприяти імпульсивним рішенням.

Штучне створення дефіциту:

Сюди можна віднести заяви про наявність лише обмеженої кількості товару для виклику ажіотажу та страху упустити можливість. Крім того, також зустрічається використання фрази "залишився останній товар" для створення враження популярності товару та навіювання покупцям страху упустити хорошу пропозицію.

Приклади маніпулювання цінами та знижками на чорну п'ятницю

Для прикладу того, як маркетологи "граються" з цінами та знижками на чорну п'ятницю, ми взяли декілька акційних товарів популярного в Україні інтернет магазина Rozetka та проаналізували як змінювались ціни на впродовж декількох місяців.

Перший наш приклад — телевізор Samsung ціна якого до чорної п'ятниці становила 17 899 грн, а акційна пропозиція становить 14 999 грн.

Скриншот акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Якщо подивитись на графік зміни цін на цей прилад, то можна побачити, що дійсно, ціна в 14 999 є найнижчою за останній час, але є нюанс. 1 листопада ціна на цей товар зросла 1 тисячу гривень, а вже 20 листопада (день початку акції на чорну п'ятницю) її опустили на майже на 3 тисячі гривень. На початку вересня цей телевізор взагалі коштував 15 999, що всього на тисячу гривень більше ціни на чорну п'ятницю.

Динаміка цін акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

З повербанком Xiaomi все ще цікавіше. Наразі він продається за акційною ціною 899 грн та знижкою у 100 гривень.

Скриншот акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Втім, саме таку вартість він мав у серпні без чорної п'ятниці, а влітку його взагалі можна було придбати за 749 гривень.

Динаміка цін акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Йдемо далі. Пуховик Columbia на чорну п'ятницю коштує 9 499 грн, а стара ціна становить 14 999 грн — знижка 5,5 тисяч гривень. Але і тут є нюанс.

Скриншот акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Справа в тому, що на порталі моніторингу цін, яким ми користувались для аналізу знижок на чорну п'ятницю, взагалі нема таких цифр. Найвища ціна на цю куртку становила 13 499 грн і це взагалі перша ціна яка є в статистиці. Вона була встановлена 15 листопада — за п'ять днів до розпродажу. Висновки робіть самостійно.

Динаміка цін акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Хто б не хотів придбати собі ноутбук від Apple за привабливою ціною. Наразі акційна вартість Apple MacBook Air 13" дорівнює 39 499 грн при старій ціні 43 499 грн — знижка в шалених 4 тисячі гривень. Майже.

Скриншот акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Справа в тому, что реальна знижка на цей комп'ютер складає лише 500 гривень. Якщо подивитись на цінову динаміку даного товара, то ціна на нього "стрибає" від 43 499 грн до 39 999 грн ще з лютого. Ціна 39 499 грн дійсно є найменшою, проте ви ще 7 лютого могли придбати цей ноутбук всього на 500 гривень дорожче.

Динаміка цін акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Те саме відбулося з холодильником BOSCH. Наразі він коштує 21 999 грн при старій ціні 24 599 грн — знижка 2,6 тисячі гривень.

Скриншот акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Втім, якщо подивитись на динаміку зміни цін на цей товар, то можна побачити, что ціна у 24 599 грн є взагалі найвищою за багато місяців і встановлена вона була приблизно за місяць до старту розпродажу. При цьому у вересні цей холодильник можна було придбати на 400 гривень дешевше ніж зараз, а у травні він взагалі коштував 20 999 грн.

Динаміка цін акційної пропозиції на чорну п'ятницю. Джерело: rozetka.com.ua

Слід зазначити, що ми показали лише приклади можливих маніпуляцій з боку маркетологів, багато товарів, яки ми таким чином перевірили мають дійно чесні знижки. Втім, як ми і зазначали, зазвичай вони вкладаються в ті сами 10-15 відсотків, які може дозволити собі продавець.

Нагадаємо, в Україні стартував щорічний сезон розпродажу будь-яких товарів під назвою "чорна п'ятниця". Проте думки українців щодо участі у масовому шопінгу цього року різняться — більшість українців не планують робити покупок. Раніше ми повідомляли, що в українців серйозно змінилися настрої щодо купівлі житла. Також ми розповіли про хитрощі маркетологів на чорну п'ятницю і не тільки. Не слід забувати, що головна мета маркетологів полягає в максимізації прибутку, а розпродажі є інструментом для цього.