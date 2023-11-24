Черная пятница 2023: уловки маркетологов под видом скидок

Покупка одежды онлайн. Фото: pixabay.com/HutchRock

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В пятницу, 24 июля, в Украине, США и Европе начинается сезон рождественских распродаж — черная пятница. В этот день магазины предлагают покупателям скидки на широкий ассортимент товаров, включая электронику, бытовую технику, одежду, обувь, игрушки, товары для дома и многое другое. Традиция распродаж на черную пятницу была начата в США в 1960-х годах и первоначально была направлена на стимулирование продаж в канун Рождества. Постепенно распродажи стали популярны во всем мире, в том числе и в Украине.

Впрочем, отечественные магазины не всегда добросовестно относятся к формированию скидок и проведению распродаж. Часто маркетологи идут на уловки и манипуляции, чтобы привлечь максимальное количество покупателей и продать как можно больше товаров. Новини.LIVE показывают, как онлайн магазины в Украине манипулируют ценами на черную пятницу.

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Что нужно знать о уловках магазинов на черную пятницу

Ранее мы подробно разобрали уловки с ценами и психологические манипуляции, которые используют маркетологи на черную пятницу. Здесь здесь мы очертим основные положения.

Искусственное завышение цен и создание ошибочного впечатления о выгоде:

Магазины закупают товар по одной цене, устанавливают завышенную цену продаж, а затем предоставляют якобы значительную скидку, указывая на высокую предыдущую цену.

Скидки свыше 50% почти всегда манипуляция:

Скидка более 50% может свидетельствовать о различных маркетинговых уловках, таких как продажа товаров предыдущей коллекции, завышение первоначальной цены или просто попытка избавиться от товара, который никто не покупает.

Давление ограниченным временем:

Продавцы часто отмечают, что акционный товар доступен только сейчас и скоро закончится. Это делается с целью ограничить размышления покупателя и подтолкнуть к импульсивным решениям.

Искусственное создание дефицита:

Сюда можно отнести заявления о наличии только ограниченного количества товара для вызова ажиотажа и страха упустить возможность. Кроме того, также встречается использование фразы "остался последний товар" для создания впечатления популярности товара и внушения покупателям страха упустить хорошее предложение.

Примеры манипулирования ценами и скидками на черную пятницу

Для примера того, как маркетологи "играются" с ценами и скидками на черную пятницу, мы взяли несколько акционных товаров популярного в Украине интернет магазина Rozetka и проанализировали, как изменялись цены на протяжении нескольких месяцев.

Первый наш пример — телевизор Samsung цена которого в черную пятницу составляла 17 899 грн, а акционное предложение составляет 14 999 грн.

Скриншот акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Если посмотреть на график изменения цен на этот прибор, то можно увидеть, что действительно цена в 14 999 самая низкая за последнее время, но есть нюанс. 1 ноября цена на этот товар выросла 1 тысячу гривен, а уже 20 ноября (день начала акции на черную пятницу) ее опустили почти на 3 тысячи гривен. В начале сентября этот телевизор вообще стоил 15 999, что всего на тысячу гривен больше цены на черную пятницу.

Динамика цен акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

С повербанком Xiaomi все еще интереснее. Сейчас он продается по акционной цене 899 грн и скидкой в 100 гривен.

Скриншот акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Впрочем, именно такая стоимость у него была в августе без всякой черной пятницы, а летом его вообще можно было приобрести за 749 гривен.

Динамика цен акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Идём дальше. Пуховик Columbia на черную пятницу стоит 9499 грн, а старая цена составляет 14999 грн — скидка 5,5 тысяч гривен. Но и здесь есть нюанс.

Скриншот акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Дело в том, что на портале мониторинга цен, которым мы пользовались для анализа скидок на черную пятницу, вообще нет таких цифр. Самая высокая цена на эту куртку составляла 13 499 грн, и это вообще первая цена, которая есть в статистике. Она была установлена 15 ноября — за пять дней до распродажи. Выводы делайте самостоятельно.

Динамика цен акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Кто бы ни хотел приобрести себе ноутбук от Apple по привлекательной цене. Акционная стоимость Apple MacBook Air 13" равна 39 499 грн при старой цене 43 499 грн — скидка в сумасшедших 4 тысячи гривен. Почти.

Скриншот акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Дело в том, что реальная скидка на этот компьютер составляет всего 500 гривен. Если посмотреть на ценовую динамику данного товара, то цена на него прыгает от 43 499 грн до 39 999 грн еще с февраля. Цена 39 499 грн действительно самая маленькая, однако вы еще 7 февраля могли приобрести этот ноутбук всего на 500 гривен дороже.

Динамика цен акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

То же произошло с холодильником Bosch. Сейчас он стоит 21999 грн при старой цене 24599 грн — скидка 2,6 тысячи гривен.

Скриншот акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Впрочем, если посмотреть на динамику изменения цен на этот товар, то можно увидеть, что цена в 24 599 грн вообще найвысшая за многие месяцы и установлена она была примерно за месяц до старта распродажи. При этом в сентябре этот холодильник можно было приобрести на 400 гривен дешевле, чем сейчас, а в мае он вообще стоил 20 999 грн.

Динамика цен акционного предложения на чёрную пятницу. Источник: rozetka.com.ua

Следует отметить, что мы показали лишь примеры возможных манипуляций со стороны маркетологов, многие товары, которые мы таким образом проверили, имеют действительно честные скидки. Впрочем, как мы и отмечали, обычно они вкладываются в те же 10-15 процентов, которые может позволить себе продавец.

Напомним, в Украине стартовал ежегодный сезон распродажи любых товаров под названием "черная пятница". Однако мнения украинцев по поводу участия в массовом шопинге в этом году отличаются — большинство украинцев не планируют делать покупки . Ранее мы сообщали , что у украинцев серьезно изменились настроения по поводу покупки жилья. Также мы рассказали о уловках маркетологов на черную пятницу и не только. Не следует забывать, что главная цель маркетологов состоит в максимизации прибыли, а распродажи являются инструментом для этого.