Как получить скидку на оплату услуг "Нафтогаза"
"Нафтогаз" предложил потребителям ежемесячную скидку на оплату за потребленный газ. Для этого людям необходимо выполнить определенные условия.
Об этом рассказывает издание "На пенсии".
Скидка от "Нафтогаза"
"Нафтогаз" — это основной поставщик газа в Украине. К тому же компания предлагает одну из самых низких цен — 7,96 грн за кубометр.
Украинцы, оплачивающие услуги "Нафтогаза" онлайн, могут получить скидку 1%. Этот небольшой бонус поможет немного сэкономить.
Для получения скидки нужно оплачивать газ за предыдущий месяц до 15 числа следующего месяца.
Условия получения скидки:
- платить за газ онлайн;
- рассчитаться на цифровых платформах "Нафтогаза";
- платить за услугу до 15 числа.
Напомним, специалисты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу расчета за услуги. Граждане жалуются на суммы в платежках, не совпадающие с переданными показателями счетчиков.
Также мы писали, что в Украине за восемь месяцев снижается стоимость природного газа. В мае текущего года "голубое топливо" подешевело на 22,4%.
Добавим, НАК "Нафтогаз Украины" в рамках озвученных планов обойтись без импортного природного газа во время отопительного сезона 2023/24 запустил новую мощную скважину на востоке страны. В этом году там намерены пробурить еще пять новых.