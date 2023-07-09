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Как получить скидку на оплату услуг "Нафтогаза"

9 июля 2023 21:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как получить скидку на оплату услуг "Нафтогаза"
Женщина готовит еду на плите. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

"Нафтогаз" предложил потребителям ежемесячную скидку на оплату за потребленный газ. Для этого людям необходимо выполнить определенные условия.

Об этом рассказывает издание "На пенсии".

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Скидка от "Нафтогаза"

"Нафтогаз" — это основной поставщик газа в Украине. К тому же компания предлагает одну из самых низких цен — 7,96 грн за кубометр.

Украинцы, оплачивающие услуги "Нафтогаза" онлайн, могут получить скидку 1%. Этот небольшой бонус поможет немного сэкономить.

Для получения скидки нужно оплачивать газ за предыдущий месяц до 15 числа следующего месяца.

Условия получения скидки:

  • платить за газ онлайн;
  • рассчитаться на цифровых платформах "Нафтогаза";
  • платить за услугу до 15 числа.

Напомним, специалисты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу расчета за услуги. Граждане жалуются на суммы в платежках, не совпадающие с переданными показателями счетчиков.

Также мы писали, что в Украине за восемь месяцев снижается стоимость природного газа. В мае текущего года "голубое топливо" подешевело на 22,4%.

Добавим, НАК "Нафтогаз Украины" в рамках озвученных планов обойтись без импортного природного газа во время отопительного сезона 2023/24 запустил новую мощную скважину на востоке страны. В этом году там намерены пробурить еще пять новых.

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