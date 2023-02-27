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Как переселенцам подтвердить стаж, если нет документов: специалисты уточнили некоторые детали

27 февраля 2023 11:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Подтверждение стажа — что делать переселенцам, если нет документов
В ВПЛ много документов осталось на оккупированных территориях
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, как внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) подтвердить стаж в случае отсутствия трудовой книги. Много документов граждан осталось на оккупированных территориях.

Об этом сообщается на официальном сайте Минреинтеграции.

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Как восстановить утраченную информацию

Как рассказали в ведомстве, восстановить утраченную информацию можно онлайн, ведь в системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные. Начиная с 2000 года, параллельно генерируется электронная трудовая книжка.

Обновить утраченные сведения можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью мобильного приложения для Android и IOS. Алгоритм действий следующий:

  • нужно пройти авторизацию в выбранном е-сервисе с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или BankID;
  • перейти в меню "Коммуникации по ПФУ";
  • выбрать "Запрос на получение электронных документов";
  • выбрать "Выписка из ЭТК";
  • заполнить дополнительные поля;
  • подписать электронной подписью;
  • отправить обращение.

Ознакомиться с информацией о своих периодах работы и загрузить ее можно через несколько минут в разделе "Мои обращения", добавили в Минреинтеграции.

Что еще нужно знать переселенцам

Напомним, в Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.

Также мы писали, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают выплаты пособия на проживание. Однако в ближайшее время эту проблему решат, ведь на покрытие расходов было направлено 5,5 млрд гривен.

В Министерстве социальной политики Украины напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.

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