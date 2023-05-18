Зарплаты в Украине — сколько платят за работу в полиции

Какие зарплаты получают полицейские в 2023 году
В Украине в феврале текущего года заработали новые нормы по заработным платам силового блока. Изменения коснулись и работников Национальной полиции Украины.
О том, какие сейчас зарплаты у полицейских, свидетельствует информация правительства, а также одного из порталов по поиску работы.
Сколько сейчас платят полицейским
После нововведений изменились размеры окладов и дополнительных денежных вознаграждений работников правоохранительных органов. В целом на размер ежемесячной выплаты полицейского влияет следующее:
- должность;
- специальное звание;
- срок службы в органах полиции;
- интенсивность и условия службы;
- квалификация;
- наличие ученой степени или ученого звания.
Состав денежного довольствия полицейских:
- должностной оклад по соответствующей должности;
- оклад по специальному званию;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение оклада и различные надбавки);
- премии и одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.
В феврале правительство повысило фиксированное ежемесячное (основное) денежное довольствие для работников Национальной полиции, отменив дополнительные вознаграждения. Поэтому полицейским платят не менее 17 тыс. грн.
По информации одного из порталов поиска работы, в среднем полицейский в Украине зарабатывает 19,5 тыс. грн.
Это медиана заработных плат среди 135 вакансий за последние три месяца по соответствующему запросу, куда входят и "Детектив", "Следователь", "Криминалист".
Источник: Work.ua
Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.
Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.
Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины рассказали о том, что сейчас власть активно ищет приемлемую для всех альтернативу отмененным доплатам в 30 тысяч гривен военнослужащим и другим силовикам в тылу. Там утверждают, что предложенная правка к закону о возврате выплат "не устраивает абсолютно никого".