Зарплаты в Украине — сколько платят за работу в полиции

Сотрудники Национальной полиции. Фото: patrolpolice.gov.ua

В Украине в феврале текущего года заработали новые нормы по заработным платам силового блока. Изменения коснулись и работников Национальной полиции Украины.

О том, какие сейчас зарплаты у полицейских, свидетельствует информация правительства, а также одного из порталов по поиску работы.

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После нововведений изменились размеры окладов и дополнительных денежных вознаграждений работников правоохранительных органов. В целом на размер ежемесячной выплаты полицейского влияет следующее:

должность;

специальное звание;

срок службы в органах полиции;

интенсивность и условия службы;

квалификация;

наличие ученой степени или ученого звания.

Состав денежного довольствия полицейских:

должностной оклад по соответствующей должности;

оклад по специальному званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение оклада и различные надбавки);

премии и одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

В феврале правительство повысило фиксированное ежемесячное (основное) денежное довольствие для работников Национальной полиции, отменив дополнительные вознаграждения. Поэтому полицейским платят не менее 17 тыс. грн.

По информации одного из порталов поиска работы, в среднем полицейский в Украине зарабатывает 19,5 тыс. грн.

Это медиана заработных плат среди 135 вакансий за последние три месяца по соответствующему запросу, куда входят и "Детектив", "Следователь", "Криминалист".

Источник: Work.ua

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины рассказали о том, что сейчас власть активно ищет приемлемую для всех альтернативу отмененным доплатам в 30 тысяч гривен военнослужащим и другим силовикам в тылу. Там утверждают, что предложенная правка к закону о возврате выплат "не устраивает абсолютно никого".