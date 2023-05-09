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Київтеплоенерго через суд планує повернути борг у 1,5 млрд грн

9 травня 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Київтеплоенерго через суд планує повернути борг у 1,5 млрд грн
Працівник підприємства "Київтеплоенерго". Фото: kmda.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" звернулося до правоохоронних органів та до Національної комісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) через борг у 1,5 млрд гривень. Заборгованість виникла у однієї з компаній за користування мережами.

Про це інформує пресцентр комунпідприємства.

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Як зазначають у пресслужбі, йдеться про заборгованість, яку накопичило ТОВ "Євро-Реконструкція" за користування мережами "Київтеплоенерго".

У підприємстві наголошують, що останні три роки компанія не платила за користування муніципальними тепловими мережами, формуючи великий борг.

Через це "Київтеплоенерго" направило відкрите звернення до регулятора та в правоохоронні органи з проханням терміново врегулювати ситуацію.

"Справа про стягнення заборгованості вкотре розглядається у Верховному суді", — повідомили у пресцентрі комунпідприємства.

Більше про борги

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.

НАЕК "Енергоатом" звернувся до енергорегулятора провести позапланові перевірки постачальників універсальних послуг (ПУП). Причиною стали ймовірні завищення споживання електроенергії для отримання додаткового ресурсу безкоштовно в рамках ПСО.

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