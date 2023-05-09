Киевтеплоэнерго через суд планирует вернуть долг в 1,5 млрд грн

Работник предприятия "Киевтеплоэнерго". Фото: kmda.gov.ua

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось в правоохранительные органы и в Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) из-за долга в 1,5 млрд гривен. Задолженность возникла у одной из компаний за использование сетей.

Об этом информирует пресс-центр коммунпредприятия.

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Речь идет о задолженности, которую накопило ООО "Евро-Реконструкция" за пользование сетями "Киевтеплоэнерго".

В предприятии подчеркивают, что в последние три года компания не платила за пользование муниципальными тепловыми сетями, формируя большой долг.

В связи с этим "Киевтеплоэнерго" направило открытое обращение к регулятору и в правоохранительные органы с просьбой срочно урегулировать ситуацию.

"Дело о взыскании задолженности в очередной раз рассматривается в Верховном суде", — сообщили в пресс-центре коммунпредприятия.

Больше о долгах

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.

НАЭК "Энергоатом" обратился к энергорегулятору провести внеплановые проверки поставщиков универсальных услуг (ПУУ). Причиной стали возможные завышения потребления электроэнергии для получения дополнительного ресурса бесплатно в рамках ПСО.