Monobank начал блокировать счета клиентам

Мобильное приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua

Клиенты украинского финучреждения Мonobank начали жаловаться на блокировку счетов. Ранее в банке предупредили о возможности возвращения арестов из-за изменений в законодательстве.

Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin в разделе отзывов о работе банков.

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Блокировка счетов

Новый закон №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения" предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн). Однако при условии, что исполнитель производства предоставит финучреждению постановление на снятие ареста на сумму двух минимальных зарплат по одному из счетов. То есть клиентам нужно самостоятельно обращаться к исполнителю для запуска этого процесса.

Как рассказала одна из клиенток Мonobank, финучреждение начало блокировать счета даже по старым долгам закрытых судебных производств.

"К сожалению, банк заблокировал счет в связи со старым исполнительным производством, которое было закрыто еще год назад. Очень жаль, что банк позиционирует себя как диджитализованный. Ведь сейчас в стране свободный доступ к реестру должников и действующих ОП, а также судебных решений. Мне не жалко 250 гривен на счетах. Но евро счет жалко. У меня нет больше желания пользования вашими услугами. Хотя раньше была очень довольна", — говорится в жалобе.

Ответ Мonobank

Представители финучреждения отметили, что не имеют возможности снять арест без решения исполнителя.

Там напомнили, что ранее Кабинет министров разрешал физлицам совершать расходные операции по арестованным счетам, если сумма ареста по исполнительному производству не превышала 100 тыс. грн, а также не устанавливался арест на новые счета. Однако 6 мая вступил в силу закон, согласно которому банки вынуждены устанавливать ограничения на счета клиента независимо от суммы ареста и даты открытия счета в случае получения постановления об аресте средств от исполнительной службы.

"Понимаем, что ситуация неприятная... При всем желании вам помочь, у нас нет возможности снять арест без решения исполнителя. Как только мы получим информацию о снятии ареста — ограничение будет снято", — пояснили в банке.

Также клиентке посоветовали обратиться в Исполнительную службу с запросом разрешить проводить расходные операции со счета в сумме 13,4 тыс. грн в месяц (две минимальные зарплаты). После получения банком согласия и соответствующего документа — снова появится возможность пользоваться средствами на счете, добавили в финучреждении.

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